Meghan, perché non seguirà mai Kate su Instagram

Che i rapporti all’interno della casa reale siano labili e in continua trasformazione è evidente, così come è sotto gli occhi di tutti che Meghan Markle e suo marito Harry non seguono Kate Middleton su Instagram.

Questa per i più attenti non è una novità, da quando infatti i Duchi di Sussex hanno deciso di rilanciare un nuovissimo profilo social non è sfuggito che tra i seguiti di Meghan e Harry mancasse non solo la Duchessa di Cambridge, ma in generale tutta la Famiglia Reale.

Con il loro profilo condiviso, infatti, i Duchi di Sussex Grazie hanno aperto un canale diretto con i propri seguaci nel quale parlare di iniziative importanti che sostengono in prima persona. Ecco quindi giustificata la scelta di seguire un solo profilo selezionato e di non destinare alcuno spazio alla Royal Family.

Le motivazioni del perché Meghan Markle e suo marito abbiano deciso di non seguire Kate Middleton e il Principe William sul celebre social network sono sempre state un mistero, almeno fino a oggi.

Sì, perché in occasione i Duchi di Sussex hanno deciso di svelare il mistero: nella didascalia del primo post dell’anno su Instagram infatti Meghan e Harry hanno dichiarato di voler seguire soltanto un profilo al mese.

Una scelta importante che mette sotto i riflettori un solo account ogni 30 giorni che secondo i Duchi di Sussex vale la pena seguire per attivismo, etica e azioni che ovviamente riflettono anche le loro.

In passato invece, l’account ufficiale dei protagonisti della Royal family seguiva dodici account al mese, anche in quel caso i due si concentravano su organizzazioni e associazioni che nella maggior parte dei casi loro stessi sostenevano attivamente.

È dunque questa la motivazione reale per cui Meghan ha scelto di non seguire Kate? Non tutti sembrano esserne convinti, del resto la rivalità tra la Duchessa di Sussex e Kate Middleton non è mai stata un segreto.

E non sembra neanche sia previsto un riavvicinamento tra le due, nonostante il periodo complicato che la Duchessa di Cambridge sta vivendo a causa della crisi che ha colpito lei e il Principe.

Certo è che dopo una motivazione così nobile svelata, rispetto alle attività social dei Duchi di Sussex, tutte le accuse nei confronti di Meghan e Harry non possono che cadere, fino a prova contraria s’intende.