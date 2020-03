Meghan, Harry lascia solo Carlo e rompe con la Regina: Kate e William furiosi

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Harry vola a Los Angeles con Meghan Markle, lascia solo il Principe Carlo e rompe con la Regina Elisabetta inviandogli una e-mail. Kate Middleton e William sono stati lasciati soli a fronteggiare l’emergenza e a sostenere la monarchia britannica che, ora più che mai, è in difficoltà.

Il secondogenito di Diana infatti non solo ha rifiutato tutti gli appelli della Royal Family, ma, come riporta Page Six, avrebbe anche inviato una missiva alla Regina per tagliar definitivamente i ponti con la Corona inglese. Un’iniziativa che, si vocifera, sarebbe frutto delle continue tensioni con Meghan Markle e della volontà della duchessa di Sussex di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti.

Non a caso l’ex attrice di Suits ha impedito al marito di tornare a Londra per stare vicino al padre. Dopo che Carlo ha annunciato di essere positivo al Coronavirus, Harry avrebbe espresso il desiderio di raggiungerlo, ma Meghan avrebbe opposto il suo netto rifiuto. Un “no” che sarebbe arrivato anche di fronte agli appelli di William e Kate, impegnati più che mai a sostenere la Corona in questo momento complicato.

Mentre Carlo si trova nella sua tenuta in Scozia, separato da Camilla, la Regina è a Windsor, mentre i duchi di Cambridge sono ad Anmer Hall con i figli George, Charlotte e Louis. “Harry ha rinunciato a tutto, letteralmente a tutto – ha svelato un insider -. Ha bruciato ogni singolo ponte con la sua famiglia. E Meghan? Beh, penso che abbia avuto quello che voleva”.

Harry avrebbe non solo ignorato gli appelli della nonna, ma le avrebbe anche chiesto di lasciargli vivere la sua vita con Meghan lontano dall’Inghilterra. Una scelta che avrebbe fatto infuriare William, ma soprattutto Kate Middleton che ha sempre avuto un rapporto speciale con il fratello del marito. Catherine non avrebbe digerito la scelta di Harry di sottostare alle richieste della Markle, cancellando ogni contatto con la famiglia.