Meghan Markle, William e Harry alla resa dei conti per colpa sua

Meghan Markle, Harry, Diana: gli 8 scandali che hanno fatto tremare il Palazzo

Un nuovo retroscena sul conflitto tra il Principe Harry e il Principe William si sta facendo strada sui tabloid internazionali e Meghan Markle ne è la protagonista: l’esperto reale Robert Lacey, dopo aver affermato che l’origine della faida tra fratelli sarebbe dovuta al loro differente approccio alle questioni di cuore, ha raccontato nel suo libro Battle of Brothers (Battaglia dei Fratelli) che i figli di Lady Diana avrebbero litigato per una collaborazione tra la moglie di Harry e il magazine Vogue.

Secondo il tabloid Mirror, Meghan Markle avrebbe dato una svolta politica alla sua immagine quando ha suggerito di essere guest editor per il numero di settembre 2020 della bibbia della moda. Infatti, invece di essere lei la star in copertina, l’attrice ha selezionato 15 donne da tutto il mondo tra cui l’attivista per il cambiamento climatico Greta Thunberg, la premier neozelandese Jacinda Arden e l’attivista e attrice Jane Fonda, lanciando così la campagna Forces for CHANGE.

Questa scelta, a quanto esposto da Robert Lacey, non sarebbe andata a genio alla famiglia reale, che dovrebbe rimanere politicamente neutrale. Proprio per questo motivo, William avrebbe provato a parlare con suo fratello del numero di Vogue di Meghan, ma il risultato sarebbe stata “un’altra classica esplosione di Harry, seguita da un’ulteriore spaccatura ancora più profonda”.

Già all’inizio del 2020, gli autori della biografia Finding Freedom hanno affermato che il Principe Harry avrebbe etichettato William “uno snob” per averlo avvertito di stare attento a Meghan e di non affrettare la relazione. Non a caso, i due fratelli hanno avuto due approcci completamente differenti con le loro storie d’amore: il primogenito è stato molto più attento e riservato con Kate Middleton, tanto da aver aspettato diversi anni prima di rendere il loro amore ufficiale, mentre Harry già parlava di matrimonio a pochi mesi dal primo appuntamento con Meghan.

Inoltre, sempre secondo l’autore del libro, Meghan Markle si sarebbe focalizzata molto di più sull’essere apprezzata dai sudditi e dai media, tralasciando di conseguenza l’importanza alla privacy, valore fondamentale per la casa reale britannica che da sempre predilige una condotta tranquilla e mai fuori le righe. E, in fondo, su questo lei e la cognata Kate sono molto diverse, per questo William avrebbe portato spesso ad esempio la moglie e il suo approccio alle norme di corte.