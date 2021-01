Meghan Markle, William e Harry tornano a parlarsi. In attesa di un secondo Royal Baby

editato in: da

William e Harry hanno iniziato nuovamente a parlarsi, hanno ripreso quotidianamente i contatti durante le Feste natalizie, pare che si sentano ogni giorno in video-chiamate. Ma stando agli esperti di questioni reali il loro rapporto non tornerà mai più come prima.

A rivelare questa inversione di rotta nella relazione tra i due fratelli, compromessa definitivamente lo scorso anno quando Harry e Meghan hanno deciso di dimettersi dalle loro cariche all’interno della Monarchia, è Katie Nicholl. Intervenendo a Entertainment Tonight, ha raccontato di come i rapporti tra i Sussex e i Cambridge si siano fatti più distesi durante le vacanze di Natale.

“Ci sono state telefonate e videochiamate durante le vacanze di Natale e Capodanno ei Sussex hanno inviato regali ai Cambridge e viceversa”, ha dichiarato l’esperta che ha spiegato: “È stata un’opportunità per entrambe le famiglie di frequentarsi seppur virtualmente in un anno molto caotico e impegnativo”.

In effetti, la decisione di Meghan Markle e Harry di lasciare la Famiglia Reale e la Gran Bretagna per trasferirsi a Los Angeles cambiando completamente vita ha scosso Buckingham Palace e ha imposto ai Sussex un radicale ripensamento delle loro esistenze. Tra l’altro Meghan lo scorso luglio ha perso il bambino che aspettava per un aborto spontaneo, come lei stessa ha raccontato. E questa terribile esperienza ha segnato la coppia, ma anche coloro che le sono legati, in primo luogo William e Kate Middleton.

Per altro i Cambridge hanno dovuto sostenere la Monarchia in questi mesi difficili in cui imperversa la pandemia. Lo stesso William è risultato positivo al Covid, dopo suo padre Carlo, e proprio per evitare di gettare ulteriore sconforto nei sudditi ha mantenuto nascosta la malattia fino allo scorso autunno.

Katie Nicholl ha sottolineato come le cose tra William e Harry vanno molto meglio: “Lo scorso anno di questi tempi riuscivano a malapena a parlare. William era talmente frustrato e deluso che non andava nemmeno a pranzo dalla Regina, ma si recava a Sandringham solo per le riunioni”, summit in cui si sono stabiliti i termini per la separazione di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale.

La riconciliazione di William e Harry si sta realizzando in tempo per l’arrivo di un nuovo Royal Baby. La Nicholl infatti ha ammesso che i Sussex vorrebbero avere presto un secondo figlio, sarebbe il loro più grande desiderio: “Adorerebbero dare un fratello ad Archie, stanno cercando di avere un altro figlio“.

L’esperienza dell’aborto spontaneo ha gettato nello sconforto Harry e Meghan, come la stessa Markle ha raccontato nel suo articolo per il Time, ma non hanno mai perso la speranza di avere un altro bambino. Per altro, stando a quanto riporta New Idea, quando Kate Middleton è stata informata di ciò che era accaduto a sua cognata, si è messa subito in contatto con lei per sostenerla e confortarla.

Presto dunque i Fab Four potrebbero riunirsi. Secondo il Daily Mail l’incontro potrebbe avvenire in occasione del Trooping the Colour.