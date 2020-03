Meghan Markle, William e Harry non torneranno più come prima

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Da quando Meghan Markle ha sposato Harry, il rapporto del Principe con suo fratello William è cambiato. I due si sono gradualmente l’uno dall’altro fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Il loro legame un tempo così stretto è definitivamente compromesso.

La prova definitiva di questo mutamento è arrivata con la cerimonia per il Commonwealth Day dove i due e le loro mogli, Meghan e Kate Middleton, si sono presentati in pubblico insieme dopo parecchi mesi.

Le due cognate si sono letteralmente ignorate, mentre Harry e William si sono scambiati un saluto di cortesia, come se fossero due lontani conoscenti che non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Il gelo è calato tra loro.

“La relazione tra i fratelli è cambiata per sempre. Non torneranno più come un tempo“: ha dichiarato una fonte vicina a Palazzo a People. E prosegue: “Harry guarda dritto al futuro con la sua nuova famiglia”. E nel suo futuro c’è un trasferimento in California con Meg e il piccolo Archie, per trascorre del tempo con la mamma della Markle, Doria Ragland che vive a Los Angeles. Anche se non è chiaro come stiano le cose tra Harry e Meghan, dato che sono circolate anche voci di divorzio.

Un membro dello staff dei Sussex ha rivelato che Harry e Meghan non hanno fretta di recuperare la relazione con William e Kate, anche se il Principe non nasconde che sente la mancanza del fratello e della cognata. “Ma troppo fango è stato gettato tra loro per potervi porre rimedio, almeno nell’immediato”.

In più Lady Markle e Lady Middleton sono distanti anni luce e nessuna delle due ha intenzione di venire incontro all’altra. Anzi al contrario si detestano cordialmente e non lo nascondono più.

Secondo l’esperto di questioni reali, Omid Scobie, Harry e Meghan sono alla ricerca di un posto dove “si sentano al sicuro, ascoltati e rispettati” e la Gran Bretagna non era più il luogo ideale. D’ora in avanti i Sussex si concentreranno sulle persone che di cui si fidano e che amano stare con loro. Le relazioni tra William e Harry e Kate e Meghan sono ormai troppo deteriorate e compromesse.