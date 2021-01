Meghan Markle, la verità nel libro della sorella che la fa tremare

editato in: da

Sembrano non finire le preoccupazioni per Meghan Markle: la sorellastra della Duchessa di Sussex, Samantha, pubblicherà un libro di memorie choc. A quanto pare il testo sarà disponibile in America dall’8 gennaio, e avrà il titolo The Diary of Princess Pushy’s Sister (tradotto Il Diario della sorella della principessa prepotente).

Sarà solo la prima parte di un memoir che si annuncia già come un best seller: Samantha Markle infatti ha già affermato che il suo libro “metterà sicuramente a disagio la Duchessa”, ma che “non dispiacerà affatto alla Famiglia Reale”.

Sul testo – già attesissimo – non ci sono ancora delle anticipazioni, se non le dichiarazioni della stessa autrice al The Sun, che ha voluto sottolineare che il suo non è un libro di memorie su Meghan ma un racconto della sua vita e del suo punto di vista su diverse questioni che si sono intersecate con questo evento Reale: “Stavano succedendo molte cose mentre questa favola reale precipitava”, ha detto la sorella della Markle.

E ha anche aggiunto: “Questo ha influito su di noi come persone e come famiglia e come il mondo ha reagito. C’erano molte cose a porte chiuse che il mondo non sapeva”.

L’obiettivo di Samantha è sempre stato quello di dire la verità, di raccontare una storia che non è mai stata svelata del tutto: “Spero che la Famiglia Reale lo trovi divertente, onesto e sincero. L’ho scritto in modo rispettoso. Le persone che non hanno nulla da nascondere non hanno nulla da temere. La verità è la verità. Il proprio livello di comfort è ovunque la verità sia o meno una priorità per l’individuo”, ha affermato.

“Le cose non sono sempre come sembrano e la realtà a volte è più strana della fiction“, ha detto. Samantha ha anche affermato di non aver parlato con Meghan del libro: la Duchessa infatti, secondo alcune fonti, sarebbe “furiosa” con i membri della sua famiglia e che sarebbe scoppiata “in lacrime” quando ha sentito per la prima volta che la sua sorella stava scrivendo il libro.

Del resto Samantha Markle più volte aveva mostrato la volontà di scrivere un libro su Meghan, da lei definita come una “arrampicatrice sociale superficiale, spietata, gelosa di Kate Middleton, ingrata verso il padre Thomas, e con un debole per i rossi”.

Così per Lady Markle, che sarà impegnata a breve in tribunale con battaglia legale intentata contro i tabloid inglesi, i problemi sembrano essere solo all’inizio.