Meghan Markle, il vecchio curriculum svela informazioni segrete su di lei

editato in: da

Meghan Markle, le sue pettinature iconiche

Si può pensare di dimenticare il passato, ma non è detto che il passato si dimentichi di noi: deve saperlo bene Meghan Markle, sempre più sotto i riflettori dopo aver abbandonato la Famiglia Reale Inglese ed essersi trasferita in quel di Los Angeles con il marito Harry e con il piccolo Archie.

La star di Suits ed ex membro anziano della Royal Family cerca di mantenere la sua privacy, tanto da aver limitato persino i post sui social dall’uscita di scena in qualità di Duchessa di Sussex e da vivere quasi blindata. Tuttavia, la stampa inglese non le fa sconti e scava nel suo passato, trovando reperti di ogni tipo.

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello pubblicato dal web magazine Mirror, una delle testate più importanti della Gran Bretagna: si tratta del suo vecchio curriculum vitae, scovato dalla reporter Talia Shadwell. Il curriculum risale a molti anni fa, quando l’attrice era ancora giovanissima, e contiene delle informazioni che finora erano rimaste segrete.

Per trovarle bisogna consultare la sezione “Abilità Speciali“. Qui la bella Meghan ha scritto di saper ballare e di aver fatto non solo danza classica, ma anche danza jazz e – inaspettatamente – tip tap. Ciò fa notizia perché, paradossalmente, la Markle è sempre stata piuttosto riservata su quello che ha imparato nel corso degli anni, pur essendo stata a lungo un personaggio pubblico.

Ma non è tutto qui: la moglie del Principe Harry ha scritto di saper parlare fluentemente lo spagnolo, di conoscere il francese e di saper “calcare” dei dialetti, in particolare quello argentino, francese, spagnolo e del Sudamerica. Ciò lascia intendere che il suo obiettivo – almeno quello iniziale – fosse recitare soprattutto in commedie e film romantici, che richiedono proprio questo tipo di esperienza.

In ultimo, la Markle ha scritto anche di essere addestrata nelle arti marziali e in particolare di praticare kick boxing. Quest’ultima abilità è in effetti documentata, perché il suo personaggio in Suits la usa. Tuttavia, la reporter del Mirror ha voluto sentire il suo ex coach, Jorge Blanco, che ha dichiarato:

Meghan? È assolutamente una che sa dove deve colpire. Era molto preparata, boxava, faceva kick boxing molto bene e aveva diverse nozioni di altre arti marziali. Mi ha stupito comunque, che fosse una “Principessa”: simpatica, senza dubbio, ma troppo decisa per una vita di corte. Ora… beh, direi che il mio stupore era giustificato!

Talia Shadwell ha chiuso il suo articolo sul Mirror dicendo che presto potremmo vedere online un curriculum aggiornato della Markle: si fanno infatti sempre più insistenti le voci che la vogliono pronta a tornare nel mondo dello spettacolo.