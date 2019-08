Meghan Markle, vacanze a Ibiza con Harry e il figlio Archie

editato in: da

Meghan Markle vola a Ibiza insieme a Harry e il piccolo Archie. Secondo le ultime indiscrezioni la duchessa avrebbe raggiunto l’isola spagnola per una breve vacanza.

Con lei solo alcuni agenti di sicurezza e lo staff personale. Un viaggio top secret e con poco clamore, organizzato senza avvertire nemmeno le forze di polizia locali. Meghan avrebbe scelto Ibiza per festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia dopo il party ristrettissimo (non c’era nemmeno Kate Middleton) celebrato a Frogmore House, la residenza in cui lei e Harry vivono da quando si sono sposati.

Meghan ha una passione innata per i viaggi che, prima del Royal Wedding, raccontava sul suo sito di lifestyle, chiuso per volere della regina quando è diventata la consorte di Harry. Per lei non è la prima volta a Ibiza, isola amata dai vip di tutto il mondo, qualche anno fa infatti era sbarcata sull’Isla Bonita insieme a due amiche per una vacanza fra donne.

Questa volta invece il viaggio è tutto dedicato ad Archie, nato tre mesi fa, e ad Harry. La coppia è sempre più affiatata, unita contro tutto e tutti, persino Kate Middleton e William, accusati di non aver supportato abbastanza Meghan quando era stata presa di mira dalla stampa inglese.

La Corona, interpellata dai tabloid riguardo la vacanza, non ha voluto commentare. Sembra che il viaggio sia durato solamente cinque giorni: una fuga romantica per celebrare lontano dalla Grande Bretagna i 38 anni di Meghan Markle. Inizialmente la duchessa di Sussex aveva deciso di festeggiare il compleanno con una semplice cena intima a casa.

Una scelta fatta per arginare le polemiche scatenate dal suo costoso baby shower organizzato a New York prima dell’arrivo di Archie. Poi però avrebbe cambiato idea, optando per un piccolo viaggio in famiglia. La fuga romantica a Ibiza però non è sfuggita ai tabloid come avrebbe voluto e qualcuno a Corte ha svelato il segreto di Meghan.