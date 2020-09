Meghan Markle va in tv: osa coi pantaloni in pelle e ricicla la camicia

editato in: da

Meghan Markle: il look ad America’s Got Talent

Meghan Markle torna in televisione e sorprende tutti intervenendo nella puntata finale di America’s Got Talent, ovviamente attraverso un collegamento video. Naturalmente, la presenza della Duchessa del Sussex nello show ha lasciato tutti senza parole, davvero nessuno se lo aspettava.

Così subito dopo il video-messaggio per Time 100 che ha fatto scandalo, Meghan è tornata in televisione, iniziando così la sua carriera sul piccolo schermo, considerando anche l’accordo milionario con Netflix.

Lady Markle si è collegata in video dalla sua splendida casa (GUARDA LE FOTO) per inviare un messaggio ad Archie Williams, cantante ingiustamente incarcerato per 36 anni. La sua storia ha molto colpito la moglie di Harry che ha voluto parlare direttamente con lui, anche se il suo intervento non è bastato a fargli vincere questa edizione di America’s Got Talent.

Meghan si è rivolta così al cantante: “Ciao Archie, volevo solo farti sapere che la tua storia ci ha molto commosso e ti abbiamo sostenuto per tutte queste settimane”. La Markle ha poi scherzato, affermando che il suo tifo per lui non dipende dal nome, Archie, lo stesso di suo figlio che ha 16 mesi. E poi ha ribadito che il video-collegamento è per inviargli un messaggio molto speciale e solo per lui: “Archie, siamo orgogliosi di te e facciamo il tifo per te. Non vediamo l’ora di vedere cosa farai”. Williams, a tali parole, sorrideva incredulo.

Meghan Markle è apparsa in video raggiante, un atteggiamento molto diverso rispetto a quello assunto nella clip per Time 100, dove è sembrata piuttosto tirata e attenta a quando diceva suo marito Harry. Però, una cosa in comune i due video l’hanno: Lady Markle indossa in entrambi i casi la stessa camicia anche se di colore diverso.

Si tratta di una camicia realizzata dalla sua amica Victoria Beckham che costa circa 626 euro. La moglie di Harry, per l’intervento a America’s Got Talent, ha scelto la versione chiara che ha abbinato a dei grintosi pantaloni di pelle nera. Finalmente, una scelta di carattere. Da quando si è trasferita a Los Angeles ha sempre sfoggiato infatti look dimessi, fatta eccezione per il completo denim. Mentre nel video per Time 100, dove ha lanciato un messaggio politico, suscitando un vero e proprio polverone che ha costretto Trump a replicare, ha optato per un marrone scuro.

In molti, hanno comunque notato che Meghan ha scelto per ben due volte un brand inglese per apparire sulla tv americana. Vorrà forse ribadire il suo legame con la Famiglia Reale? Sta di fatto che il Palazzo non ha voluto commentare il suo messaggio politico, liquidando anche Harry nel ribadire che quanto ha detto era solo la sua opinione personale non lavorando più per la Monarchia britannica.