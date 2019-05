Meghan Markle a caccia di un uomo inglese e ricco: le rivelazioni (scomode) dell’amica

editato in: da

A caccia di un uomo inglese e ricco: spuntano nuove rivelazioni scomode sul passato di Meghan Markle che rischiano di metterla seriamente nei guai.

Nemmeno ora che è diventata mamma del piccolo Archie, la duchessa di Sussex riesce a stare lontana dai gossip. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dai tabloid inglesi, Meghan sarebbe giunta a Londra dagli Stati Uniti con un solo scopo: trovare un uomo ricco da sposare.

La notizia arriva dopo che Lizzy Cundy, conduttrice tv ed ex amica, ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente scottanti. Come tutti ben sanno, in passato la Markle è stata sposata con Trevor Engelson, potente produttore cinematografico che la aiutò a raggiungere il successo nel mondo del cinema. La relazione durò dal 2011 sino al 2013 e sembra che, dopo la fine delle nozze, Meghan fosse decisa a sposare un uomo inglese e molto ricco.

Almeno così ha svelato la Cundy, che avrebbe incontrato l’ex star di Suits durante un suo viaggio in Inghilterra. All’epoca la futura duchessa di Sussex stava frequentando Matt Cardle, star di X Factor, il flirt però non andava e di lì a poco il cantante l’avrebbe lasciata, facendola infuriare.

“Stavamo chiacchierano fra donne – ha ricordato la giornalista – e una volta Meghan mi aveva chiesto molto esplicitamente se conoscessi un ragazzo ricco e famoso. Mi aveva detto che a lei piacciono molto gli uomini inglesi. Io ho risposto con un semplice sorriso, affermando che avrei trovato qualcosa per lei”.

Dopo il brusco addio a Matt Cardle, Meghan sarebbe dovuta uscire con Ashley Cole, celebre calciatore, scartato dalla star per via della sua reputazione. Poi l’incontro con Harry, grazie ad un’amica comune, il fidanzamento, le nozze, e l’ingresso nella Royal Family, con una nuova vita dorata da Duchessa di Sussex.

“Quando dal 2016 ha cominciato a frequentare Harry, la nostra amicizia si è poi interrotta – ha confessato Lizzy -. Da Palazzo mi hanno sempre consigliato di rompere qualsiasi rapporto con lei. Ero un’amica scomoda dato che lavoro nel settore dei media. Lei è sparita, senza controbattere”.