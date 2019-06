Meghan Markle umiliata: il matrimonio durerà tre anni e Harry snobba il Royal Ascot

editato in: da

Meghan Markle si è aggiudicata l’ennesimo soprannome crudele: “Sposa laureata”.

Il nomignolo, che le è stato appioppato da uno dei membri anziani della Famiglia Reale, sembra un nonsenso ma in realtà nasconde una cattiveria, ossia il matrimonio tra l’ex attrice e Harry durerà solo tre anni, come un corso di laurea.

Voci di divorzio si erano già inseguite in passato, mentre Meghan era in dolce attesa, poi erano state subito insabbiate. Pare però che il suo comportamento anticonformista e non curante del protocollo, abbia davvero irritato la Corte e portato all’esasperazione molti dei suoi collaboratori, come riporta l’Express.

Ultimamente anche Harry, durante il Trooping The Colour, è apparso spazientito con la moglie alla quale ha intimato per ben due volte di voltarsi verso la parata militare. Intanto, il Duca del Sussex ha disertato il Royal Ascot almeno per il momento. Il primo giorno erano presenti William e Kate Middleton, le cugine Eugenia e Beatrice, ma di lui neanche l’ombra. Non si è visto nemmeno durante la seconda giornata dove si è presentata una Camilla adombrata in abito celeste, accanto alla Sovrana raggiante con il suo cappello ornato di fiori.

Dal canto suo, Lady Markle non sembra essersi abituata alla vita dei Reali e continua a fare di testa sua, come quando si è rifiutata di volere una tata per Archie, salvo poi fare marcia indietro. La sfida con Kate è sempre aperta e le tensioni hanno provocato una frattura anche tra William e Harry.

Sentendosi sempre un passo indietro rispetto ai suoi parenti di sangue blu, Meg cerca conforto in guardaroba costosissimi che dovrebbero darle valore, secondo quanto confida un’esperta di affari di Corte al Daily Mail. Lo stesso tabloid riporta che la situazione è talmente compromessa che il Principe Filippo, marito di Elisabetta e nonno di Harry, avrebbe ammonito il nipote con questa frase: “Con le attrici si esce, non le si sposa”.