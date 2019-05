Meghan Markle umilia Kate Middleton: il suo giardino vince l’oro al Chelsea Flower Show

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: giardini a confronto

Meghan Markle, anche se in congedo maternità, riesce a infastidire Kate Middleton. Quasi la umilia.

Al Chelsea Flower Show, la più importante manifestazione floreale inglese, il giardino della moglie di Harry è stato premiato con la medaglia d’oro. Mentre quello progettato da Kate non ha avuto alcun riconoscimento.

La spiegazione ufficiale di questo smacco arriva direttamente da Palazzo. Il giardino di Lady Middleton, che ha avuto un enorme successo soprattutto tra i bambini perché a loro dedicato, non era in gara. Il motivo? La Duchessa di Cambridge appartiene alla Royal Horticultural Society, la charity della Corona volta allo sviluppo del giardinaggio come strumento di crescita.

Altro discorso per il giardino che Lady Markle ha realizzato assieme alla associazione benefica Camfed, dedicato all’Africa, al sostegno delle donne africane e all’energia pulita. A dir la verità, anche questo progetto in qualche modo è legato alla Monarchia, tanto è vero che fu vietato l’utilizzo delle foto di Harry in Zimbabwe per pubblicizzarlo perché: “Ha partecipato al progetto la Duchessa del Sussex”.

Dunque, in un certo senso Kate è stata penalizzata. Forse, sarebbe stato più equo escludere anche Meghan dalla competizione. Ma come è noto, il Palazzo spesso permette a Lady Markle di avere maggiore autonomia e di contravvenire alle regole di Corte, sia perché il suo ruolo nella Famiglia Reale è marginale, anche se ha una grande esposizione mediatica, sia per evitare ulteriori contrasti interni, dato che la tensione è altissima.

Lady Middleton comunque ha trionfato con suo giardino per bambini. La Regina le ha fatto i suoi personali complimenti e lo ha trovato: “Molto ordinato”.