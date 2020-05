Meghan Markle, l’ultimatum a suo marito Harry

editato in: da

Secondo quanto riferito da un insider al tabloid Globe, tra Meghan e Harry la tensione sarebbe molto alta. Il sogno del secondogenito di Diana di vivere una vita tranquilla lontano dai doveri reali con la moglie e il piccolo Archie sembra essere diventato un incubo.

A detta della fonte che ha parlato con i giornalisti, la ex protagonista di Suits sarebbe letteralmente impazzita dopo aver scoperto che il consorte stava segretamente negoziando la fine loro ‘esilio’ da The Firm. Secondo i ben informati, Lady Markle avrebbe fatto presente a Harry che lui può pure tornare indietro, ma che lei e Archie rimarranno negli Stati Uniti.

Sulla base di quanto rivelato dalla fonte al tabloid americano, Harry sarebbe rimasto devastato dalla reazione della moglie. Sempre secondo quanto dichiarato dall’insider, il fratello minore di William avrebbe capito di aver fatto un grosso errore con la Megxit.

Inoltre, secondo alcuni rumors di Palazzo particolarmente attendibili, Harry starebbe incolpando Meghan del disastroso e recente trasferimento dal Canada a Los Angeles. Il Duca di Sussex avrebbe tutte le intenzioni di tornare a casa. Meghan, dal canto suo, è tutto tranne che entusiasta al pensiero di fare ritorno nel Regno Unito.

Secondo quanto riportato dal tabloid Globe, l’ex attrice avrebbe dato un ultimatum al consorte: o Harry desiste dal proposito di tornare sui suoi passi per quanto riguarda la Megxit, o rischia di non vedere più il figlio. Il presunto aut aut da parte della moglie avrebbe lasciato il secondogenito di Carlo profondamente turbato. Gli amici più stretti temono che Harry possa cadere nuovamente nella depressione, una patologia con la quale ha avuto a che fare in passato.

Il 35enne sarebbe torturato, stretto tra due fuochi con da un lato la famiglia in cui è cresciuto e dall’altro la donna della sua vita e il bimbo frutto del loro amore. Le persone che gli stanno vicino affermano che si sente molto solo e che è terrorizzato da quello che il futuro potrebbe riservargli. Il Principe Harry, che è sempre stato protetto dalla sua famiglia di origine, sarebbe quindi controllato in tutto e per tutto da Meghan, che lo avrebbe messo davanti a una scelta in grado di far vacillare chiunque.