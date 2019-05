Meghan Markle è in travaglio: gli indizi sul parto imminente

editato in: da

Meghan Markle è in travaglio? Gli ultimi indizi fanno pensare che il parto sia imminente e che presto la duchessa di Sussex e il marito accoglieranno il Royal Baby.

Ad allertare i sudditi inglesi alcuni indizi inequivocabili. Primo fra tutti una scorta di auto della polizia che percorreva la strada fra Frogmore Cottage, dove Meghan si trova ormai da diverse settimane, e l’ospedale. Secondo il Mirror infatti l’ex star di Suits è pronta a partorire in casa, ma non avrebbe escluso la possibilità di recarsi in una struttura ospedaliera in caso di complicanze.

Le auto della polizia avrebbero quindi percorso le vie fino all’ospedale per valutare le condizioni del traffico e il tempo di percorrenza. Ciò potrebbe significare che il travaglio è iniziato e che gli agenti sono stati allertati e pronti a scortare Meghan verso la struttura se ce ne fosse bisogno.

La duchessa di Sussex, esperta in cure naturali e flexitariana, già da tempo aveva scelto di contravvenire alle regole della Regina e non fare come Kate Middleton, che era apparsa poche ore dopo il parto sulle scale del St Mary Hospital di Londra. Al contrario, secondo fonti vicini alla coppia, Meghan è decisa a fare tutto da sola e in modo naturale.

No a medicinali e “uomini in giacca e cravatta”, per l’occasione ha selezionato un team di donne pronte a prendersi cura di lei e del bambino. Il parto in casa, nonostante tutti gli accorgimenti, potrebbe rivelarsi insidioso, soprattutto perché per Meghan si tratta della prima esperienza e ha 37 anni, un’età in cui è più facile andare incontro a qualche complicanza durante il travaglio.

Per questo lei ed Harry non avrebbero escluso del tutto l’opzione ospedale, scegliendo però la struttura consigliata da Amal Clooney. L’avvocatessa e amica della Markle, ha dato alla luce i suoi gemelli al Kensington Wing del Chelsea and Westminster Hospital, davanti a cui si è fermata la scorta. Il travaglio è iniziato? Gli indizi sono molti e piuttosto forti, ora non resta che attendere.