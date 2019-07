Meghan Markle tradita dalla migliore amica: le copia l’abito da sposa

editato in: da

Meghan Markle, l’abito da sposa copiato

Meghan Markle ha probabilmente vissuto un’amara delusione quando ha scoperto che la sua migliore amica, Jessica Mulroney, le ha copiato l’abito da sposa.

Jessica è una nota stilista canadese che grazie al legame con la Duchessa del Sussex ha visto crescere in maniera esponenziale il fatturato della sua azienda. La Mulroney è una delle poche amiche ad essere sempre accanto a Meghan, anche dopo il matrimonio col Principe Harry.

Sarà questa vicinanza con Lady Markle, sarà che la sua amicizia le frutta parecchio, ma una delle ultime creazioni della Mulroney assomiglia pericolosamente al secondo vestito da sposa che la Duchessa indossò per il party nuziale. Si tratta dell’abito bianco minimal, con scollo americano, che Stella McCartney creò per lei.

Ora sul profilo Instagram delle sue collezioni sposa sono comparse alcune foto di una delle sue ultime creazioni da sposa ed è evidente che ha preso ispirazione o meglio ha copiato l’abito dell’amica: stesso scollo, stesso strascico, stesse forme. Insomma, sembra proprio la fotocopia del modello indossato da Meg, come sottolinea anche il Daily Mail.

Non sappiamo come Lady Markle abbia reagito a questo “tradimento” dell’amica che ha osato riprodurre il suo abito da sposa, trasformando il suo look da principessa in una mise che tutte possono indossare.

Conoscendo il carattere dispotico della Duchessa del Sussex non la perdonerà facilmente, a meno che non le abbia anticipatamente chiesto il permesso. Se Meg cercava consolazione dalla Mulroney, dopo le cattiverie di Corte e il brusco comportamento di Harry degli ultimi tempi, sarà rimasta molto amareggiata.