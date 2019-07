Meghan Markle tra le 25 persone più influenti. Kate esclusa va in vacanza

editato in: da

Meghan Markle segna un punto a suo favore nell’infinita partita contro Kate.

La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili social dei personaggi più in vista sul web.

Il magazine ha poi selezionato i venticinque influencer più seguiti ed efficaci nel veicolare i propri messaggi attraverso le nuove forme di comunicazione digitale, e tra questi, c’è anche la coppia reale britannica.

Meghan e Harry si trovano in autorevolissima compagnia. Tra i nomi citati dal Time ci sono personaggi del calibro di Donald Trump, la cui passione e abilità nell’uso di Twitter è nota; il fenomeno Alexandria Ocasio Cortez che, da nativa digitale, sfrutta benissimo i suoi social per veicolare i suoi messaggi in modo efficace e non convenzionale, o Ariana Grande, idolo teen, seguito da schiere di follower adoranti, da ogni parte del globo.

I duchi di Sussex sono stati premiati per la loro abilità di comunicare con il pubblico attraverso il loro nuovo profilo Instagram, dove, secondo gli esperti di Time, si raccontano efficacemente alternando la narrazione dei loro impegni istituzionali a quella delle loro gioie private. I loro post sono sempre seguitissimi e commentati dal pubblico che segue con costanza le vicende della giovane coppia reale.

È una vittoria per Meghan questo riconoscimento se si pensa che, mesi fa, l’apertura dell profilo Instagram @Sussexroyal, era stato oggetto di polemica e considerato da più parti un ulteriore atto della guerra fredda tra le principesse. I cronisti di palazzo infatti, avevano raccontato che si era subito scatenata una gara tra il profilo Instagram di William e Kate e quello di Harry e Meghan, a colpi di follower e like.

Se guerra c’è stata davvero, oggi Meghan l’ha vinta, ma a Kate Middleton, al momento, deve importare ben poco.

La duchessa di Cambridge infatti si sta preparando per le agognate vacanze. Un po’ di tempo per rilassarsi e per stare insieme alla sua bellissima famiglia. Kate, William, con George, Charlotte e Louis sono infatti attesi anche quest’anno nel paradiso caraibico dell’esclusiva isola di Mustique.

Mustique d’altronde, è una meta molto amata dal jet set internazionale, visto che può garantire la totale riservatezza ai suoi ospiti. Essendo una no-fly zone infatti, le celebrities di tutto il mondo trovano qui un rifugio sicuro dalla curiosità dei paparazzi, e possono godersi davvero il meglio che questa isola può offrire.

Le date ufficiali non sono ancora note ma si pensa che la partenza dei Duchi di Cambridge sia imminente. Lunedì 22 luglio infatti, sarà il compleanno del principino George, e in molti pensano che mamma e papà vorranno festeggiare il loro primogenito regalandogli una giornata nelle acque cristalline dei Caraibi, che il piccolo ama tantissimo, e dove l’anno scorso ha imparato a nuotare.