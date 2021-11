Meghan Markle torna in tv: l’intervista con Ellen DeGeneres

Meghan Markle a New York, look stratosferici per oltre 78mila euro

Risuonano ancora gli echi delle durissime affermazioni che Meghan Markle ha rilasciato nel corso della sua intervista con Oprah Winfrey, solo alcuni mesi fa. La Duchessa di Sussex è ora pronta a tornare in tv, per la prima volta in uno show diurno da quando ha sposato Harry: sarà ospite di Ellen DeGeneres, per un’intervista esclusiva.

Meghan Markle, l’intervista con Ellen DeGeneres

Ad anticipare la notizia è il canale social della trasmissione The Ellen DeGeneres Show, uno dei più famosi talk degli Stati Uniti – che presto chiuderà i battenti, dopo anni di onorata carriera. La stessa conduttrice ha condiviso un breve spezzone dell’intervista che andrà in onda giovedì 18 novembre 2021. Nel video, sentiamo Meghan Markle parlare del suo passato televisivo, concentrandosi in particolar modo su un aneddoto riguardante le tante audizioni che ha fatto quando era ancora un’attrice ai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

L‘intervista di Meghan è stata una vera sorpresa: a quanto si apprende, non era affatto un’ospite attesa della trasmissione, bensì è comparsa all’improvviso da dietro le quinte, gettando scompiglio tra i presenti in studio. Stando a quanto rivelato da alcuni spettatori a Page Six, la Markle sarebbe apparsa “incredibilmente rilassata e divertente”, e avrebbe mostrato “un lato completamente diverso di sé”. Pare che la Duchessa abbia scatenato l’ilarità del pubblico con la sua simpatia e una spontaneità che non le conoscevamo ancora.

Dal breve video di anticipazioni, la vediamo sorridere con un’espressione davvero radiosa, indossando una bella camicetta bianca dalle maniche ampie e un paio di semplici pantaloni neri. Un look casual, il suo, perfetto per un’intervista televisiva senza troppe pretese, in cui si respira un’atmosfera divertente e quasi intima. Quali siano i temi della chiacchierata tra Meghan ed Ellen DeGeneres non sono ancora noti, tuttavia sembra che sia incentrata principalmente sulla carriera di attrice della Markle. Nulla a che fare, dunque, con l’intervista-bomba che aveva rilasciato a Oprah.

Meghan Markle, la sua nuova vita

Dopo aver sposato Harry, per Meghan la vita è cambiata completamente. Ha detto addio al suo lavoro e ai social, impegnandosi piuttosto nei tanti eventi ufficiali ai quali ha dovuto partecipare in quanto moglie di un Principe. Ma una nuova rivoluzione era in arrivo: quando i due coniugi hanno deciso di averne abbastanza, sono volati oltreoceano e hanno abbandonato la Royal Family, alla ricerca della loro libertà. Oggi la Markle può vivere la sua vita in maniera diversa, lontana dai sacrifici imposti a Corte.

Si è concentrata sulla famiglia, dedicandosi ai piccoli Archie e Lilibet – l’ultima arrivata, nata solamente qualche mese fa. E ora è addirittura tornata in tv, seppure solamente per una breve apparizione. Ma di certo non sono pochi gli impegni ai quali Meghan continua a partecipare: nei giorni scorsi ha preso parte al gala di New York, incantando tutti con un abito rosso mozzafiato.