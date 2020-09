Meghan Markle torna in pubblico e mostra un angolo della sua splendida casa in California

editato in: da

Meghan Markle, in vendita la casa in cui ha vissuto da piccola

Diciamolo pure, senza mezzi termini: tutto ciò che riguarda Meghan Markle e il Principe Harry attira l’attenzione. E se c’è la possibilità di scoprire qualcosa di più sui luoghi dove vivono la loro quotidianità, l’interesse cresce esponenzialmente. Non stupisce dunque che le volte in cui Meghan decise di mostrarsi in pubblico ogni dettaglio viene subito notato e fatto salire agli onori della cronaca.

Anche negli ultimi giorni è successa la stessa cosa: Meghan ha partecipato a una videochiamata con tre donne aiutate da uno dei suoi progetti benefici più amati, Smart Works. Per chi non lo sapesse, Smart Works è un’associazione che punta tutto sulla Smart Set Capsule Collection, una collezione di abiti realizzati in collaborazione con stilisti e rivenditori britannici.

Per ogni capo della Smart Set Capsule Collection acquistato, uno è donato al guardaroba ufficiale di Smart Works, che vengono poi distribuiti alle donne che ne hanno bisogno grazie al lavoro instancabile dei volontari: un modello 1:1 fortemente voluto dalla Markle, che nel corso della videochiamata ha sottolineato l’importanza del fatto che per ogni articolo acquistato un altro articolo va subito donato.

Ad ogni modo, nonostante il senso della conference call fosse importante, ad attirare l’attenzione degli utenti – che hanno potuto vedere l’incontro su Youtube – è stato un angolo della lussuosa nuova casa di Meghan. Nello specifico, per parlare con le donne aiutate da Smart Works, Meghan ha deciso di sedersi in un angolo della sua ampia sala da pranzo, dove spicca un enorme e preziosissimo camino.

Si tratta di un pezzo di arredamento estremamente costoso, realizzato con pannelli in pietra liscia finemente trattata per apparire il più possibile naturale, impreziosito da una chiusura in ferro battuto. A renderlo ancora più particolare è la una mensola dove, con semplicità, svettano una lampada basic che emette una luce tenue e un quadro estremamente chic.

I più attenti hanno notato anche la lunga finestra che dà sul giardino della tenuta, già mostrato da Meghan nel corso di un altro incontro. A completare l’effetto dato dal camino, oltre alle due sedie in simil pelle di colore rosa antico, ci ha pensato anche il look di Meghan: la Duchessa di Sussex ha indossato un blazer bianco su un top morbidamente scollato sui toni del bronzo e ha sfoggiato un make up leggermente più calcato, ammorbidendo però l’effetto con una bellissima coda bassa.