Vax Live, Meghan in rosso è stupenda: il vestito-camicia col pancione

Meghan Markle torna in tv e copia Kate Middleton con la camicia rossa. A circa due mesi dall’intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey, la moglie di Harry è tornata a mostrarsi per un motivo molto importante: sostenere la campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

Meghan infatti ha aderito all’evento Vax Live a cui hanno partecipato numerosi artisti, fra cui Jennifer Lopez. La Markle non era apparsa sul palco con Harry durante il concerto, ma ha voluto comunque far sentire la sua voce tramite un videomessaggio. Nella clip l’ex attrice di Suits sorride ed è splendida. I capelli scuri sono sciolti e pettinati di lato. Meghan indossa un vestito-camicia rosso con dei fiori sotto cui si intravede appena il pancione.

Nel suo discorso, la Markle ha parlato della gravidanza e dell’arrivo della sua secondogenita. “Io e mio marito siamo entusiasti di accogliere presto una figlia – ha spiegato -. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui è necessario dare il sostegno necessario per andare avanti. La loro futura leadership dipende dalle decisioni che prendiamo e dalle azioni che intraprendiamo ora”.

Nel video la Markle è seduta su una panchina in un giardino. La moglie di Harry è sorridente e il rosso esalta la sua bellezza. Si tratta di un colore che, forse non a caso, qualche giorno fa era stato sfoggiato anche da un altro membro della Royal Family: Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, in occasione di un evento benefico al National Potrait Gallery, aveva scelto di indossare un cappotto rosso di Eponine, abbinato a una mini borsetta, lasciando tutti a bocca aperta con la sua eleganza.

Il colore, a pochi giorni di distanza, è stato scelto anche da Meghan Markle, che ha però optato per un tessuto più leggero e un taglio comodo. “Avremo bisogno di ognuno di noi per trovare la strada più giusta da percorrere – ha spiegato Meghan nel suo discorso -. In qualità di presidenti della campagna di Vax Live, io e mio marito crediamo che sia fondamentale che la nostra ripartenza dia la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di tutti. In particolare delle donne, che sono state colpite in modo sproporzionato da questa pandemia”.

Meghan ha poi parlato della distribuzione dei vaccini: “Dobbiamo lavorare insieme per portare i vaccini in ogni paese e continente – ha detto -. Insistiamo sul fatto che i vaccini siano equamente distribuiti e con un prezzo equo, e assicuriamoci che i governi di tutto il mondo stiano donando i loro vaccini aggiuntivi ai paesi bisognosi: solo allora potremo iniziare a ricostruire il sistema. Non solo per riportarci dove eravamo prima, ma anche per andare oltre e far avanzare rapidamente le condizioni, le opportunità e la mobilità per le donne ovunque”.