Meghan Markle torna in pubblico dopo la nascita di Archie: come si vestirà

Meghan Markle mamma: le prime foto di Baby Sussex

Meghan Markle si mostra nuovamente in pubblico. L’occasione è il Trooping The Colour, sabato 8 giugno.

È la prima volta che la Duchessa del Sussex torna a farsi vedere, dopo aver presentato al mondo suo figlio Archie, nato lo scorso 6 maggio. La presenza di Meghan ai festeggiamenti per il compleanno istituzionale della Regina Elisabetta è obbligatoria, nonostante sia in maternità. Anche Kate Middleton, dopo aver dato alla luce Louis lo scorso aprile, aveva interrotto il congedo per partecipare all’importante evento della Monarchia.

Pare comunque che questa volta Meghan non si sia opposta alla Corte, amando mostrarsi come membro della Famiglia Reale. Tra l’altro, lo scorso anno il Trooping The Colour fu il primo vero impegno monarchico cui prese parte, apparendo per altro terrorizzata.

Secondo Joseph Johnson, zio materno di Lady Markle, ha rivelato che lei adora questo tipo di eventi. Anzi, fin da piccola si è preparata per essere al centro dell’attenzione e il suo lavoro di attrice l’ha aiutata in questo. Il fratello di Doria Ragland ha aggiunto che le ex ragazze di Harry soffrivano per tanta esposizione mediatica, ma al contrario a Meghan piace tantissimo. E questo aspetto del suo carattere è stato confermato anche dalla madre.

Dunque, la Duchessa del Sussex sarà accanto a Harry sul balcone di Buckingham Palace, rigorosamente dietro a William e Kate Middleton, per godere con la Regina Elisabetta della parata di 1400 soldati, 200 cavalli, 300 musicisti, seguita dallo spettacolo degli aerei della Raf.

Vera incognita riguarda invece il look. Quasi certamente indosserà un abito di Givenchy, il marchio che sceglie per gli appuntamenti più formali, compreso il suo matrimonio. L’outfit prevede un cappello, accessorio che Meghan però non ama particolarmente. I colori saranno chiari, di solito pastello e vanno dal celeste al rosa, ma non sono escluso il bianco e il crema. Meg potrebbe optare anche per una tonalità tenue di verde, una delle sue tinte preferite.

In quest’occasione, con molta probabilità, non vedremo Archie. Ma può essere che ci sia il cuginetto Louis, terzogenito di William e Kate, che ormai ha 13 mesi.