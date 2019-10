Meghan Markle torna in pubblico con l’abito premaman. E rivela il suo disagio

editato in: da

Meghan Markle in pubblico: abito riciclato premaman

Meghan Markle compare a sorpresa in pubblico per presenziare all’One Young World summit al Royal Albert Hall, nonostante avesse annunciato di voler prendere una pausa di 6 settimane insieme a Harry.

La Duchessa del Sussex ha dunque disatteso al suo piano di sparire per qualche tempo dopo aver dichiarato quasi in lacrime di “non voler sopravvivere ma vivere”. Per la sua prima apparizione in pubblico dopo il documentario esplosivo in cui sono state confermate anche le tensioni con William e Kate Middleton, Meghan è apparsa sorridente ma visibilmente a disagio, come hanno sottolineato anche gli esperti di linguaggio del corpo.

Lady Markle si è presentata sola all’evento, senza Harry, riciclando l’abito viola premaman di Babaton che aveva indossato lo scorso gennaio mentre era al sesto mese di gravidanza. Allora l’aveva abbinato a un cappotto rosso, in omaggio a Diana che amava questo contrasto di colori. Ora lo porta in modo dimesso, senza orpelli, e con scarpe blu.

Che Meghan sia in difficoltà è evidente, come dimostra Judi James, guru del linguaggio del corpo, al Daily Mail: “Il suo sorriso fiducioso e l’espressione degli occhi suggeriscono che si tratta dei soliti impegni, ma ci sono degli indizi di quella vulnerabilità di cui parlava nell’intervista”. Tra questi il modo in cui porta i capelli lunghi davanti al volto, quasi per nascondersi.

Poi i gesti con le mani. Spiega l’esperta: “Sembra che tenga la mano sinistra più in alto del solito, usandola come una barriera. E con gli anelli e la fede nuziale ben in vista, per sottolineare gli impegni presi e ciò che le dà forza e sicurezza nella vita”.

Nel documentario dell’ITV Meghan ha rivelato anche che i suoi amici le avevano consigliato di non sposare Harry, mentre il Principe desiderava una relazione stabile per affrontare i problemi della vita.