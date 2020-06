Meghan Markle torna a Hollywood e mette in difficoltà Kate Middleton

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Meghan Markle finalmente corona il suo sogno e sarà protagonista di una serata hollywoodiana, sfilando sul red carpet. Anche se questo vuol dire mettere in difficoltà Kate Middleton e William, scontrandosi apertamente coi cognati.

La ghiotta occasione è la prima dell’ultimo film della saga di James Bond, la spia britannica più famosa e longeva al mondo. I produttori di No time to die, con Daniel Craig nei panni di 007, vogliono espressamente Harry e Meghan Markle alla première di Los Angeles. Esattamente una settimana dopo al lancio inglese al quale presenzieranno William e Kate.

La presentazione del film doveva avvenire lo scorso aprile ma a causa della emergenza sanitaria è slittata al prossimo novembre. E ancora una volta Kate e Meghan saranno messe in competizione. Infatti i Sussex sono stati richiesti come ospiti d’onore, stando a quanto riporta il Sun. Se Lady Markle sarà felicissima di essere protagonista del red carpet anche se non con il tanto desiderato film assieme a Brad Pitt, la faccenda James Bond potrebbe avere conseguenze diplomatiche.

L’uscita del film a Londra e a Los Angeles è stata studiata in modo da avere due grandi prime, ma la richiesta di avere sul red carpet Harry e Meghan potrebbe far decidere ai Duchi di Cambridge di non partecipare all’evento per evitare uno scontro diretto coi Sussex.

William e Kate parteciparono alla première di Londra dell’ultimo film di Bond, Spectre, nel 2015. Con loro c’era Harry. Cinque anni dopo, i tre sono divisi da un oceano e si trovano in competizione gli uni con l’altro che ora è al fianco di sua moglie Meghan, anche se sul conto dei Sussex ci sono voci discordanti. C’è chi li vuole in procinto di separarsi e che chi invece sostiene che entro l’anno annunceranno una nuova gravidanza.