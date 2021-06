Meghan Markle teme di perdere il titolo e chiede a Harry di calmarsi

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Il Principe Harry e Meghan Markle non potrebbero essere più lontani di così dalla Famiglia Reale. A dividerli non solo i chilometri che separano Londra da Santa Barbara, località in cui la coppia ha deciso di vivere negli Stati Uniti d’America, ma anche liti e accuse piuttosto pesanti. I rapporti sono sempre più tesi e ora la Duchessa di Sussex teme di perdere il titolo nobiliare.

La vita a Corte non faceva proprio per Meghan. Nella sua ormai celebre intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, la Markle ha reso chiare tutte le difficoltà incontrate dopo aver sposato il Principe Harry in un ambiente a lei ostile. Momenti veramente difficili, che hanno fatto temere per la sua salute e che hanno spinto lei e il secondogenito dell’erede al Trono Carlo a prendere una decisione drastica e abbandonare i loro doveri da membri senior della Royal Family.

Le accuse a Buckingham Palace, poi, sono state rincarate proprio da Harry, che si è raccontato sempre ad Oprah Winfrey in una docuserie, The Me You Can’t See. Il Principe ha affermato di aver affrontato il dolore per la perdita della madre solo grazie alla Markle, e di non essersi mai veramente sentito a suo agio nella Famiglia Reale. Parole molto dure anche quelle riservate anche al padre, che durante l’infanzia lo avrebbe fatto soffrire.

Se insomma, con la Famiglia Reale c’è stato un distacco netto, ciò a cui i due non hanno mai rinunciato e il prestigioso titolo nobiliare. La Markle, infatti, è ancora Duchessa di Sussex e utilizza questo appellativo ogni volta che le è possibile. Anche nel suo ultimo lavoro, il libro per bambini da lei scritto, ‘The Bench’, ha deciso di firmarsi con il suo ruolo.

Perdere il titolo, d’altronde, potrebbe essere svantaggioso per lei e Harry e, per questo, la Markle sarebbe impaurita all’idea di perderlo. O almeno così ha affermato una fonte a lei vicina alla rivista Heat. E, stando a quanto riportato, avrebbe chiesto ad Harry di abbassare i toni e di attenuare gli attacchi alla Famiglia Reale per evitare pesanti ripercussioni. Non essere più la Duchessa di Sussex, infatti, potrebbe farle perdere le numerose offerte di lavoro che sta ricevendo.

Meghan Markle e il Principe Harry, ora che hanno raccontato al mondo la loro verità, sanciranno una tregua o racconteranno nuovi episodi e aneddoti che li hanno fatti soffrire inducendo la Royal Family a prendere posizione ed eventuali provvedimenti?