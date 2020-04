Meghan Markle, svelati gli sms di Harry al suocero Thomas

editato in: da

Meghan Markle e Harry, foto mai viste su Instagram

A quasi due anni dalle nozze fra Meghan Markle e Harry, spuntano gli sms che il principe avrebbe inviato al suocero Thomas per chiedergli di non parlare con la stampa. Messaggi in cui i Sussex implorano il padre dell’attrice di non svelare altri dettagli del loro amore, ma non ottengono nessuna risposta.

Come è noto Thomas Markle non parla ormai da tempo con sua figlia Meghan. I rapporti infatti si sono rovinati dopo che l’uomo, a poche settimane dalle nozze, ha venduto alcune foto ai tabloid. Un comportamento che ha fatto infuriare la Royal Family e che ha portato Thomas in ospedale a causa di un presunto infarto. Il resto è storia: il papà della duchessa di Sussex non è stato più invitato al Royal Wedding e ha continuato ad attaccare sia il genero che la figlia attraverso i giornali.

Quello è stato solo il primo passo della guerra fra i Sussex e i tabloid inglesi che presto sfocerà in azioni legali. Oggi la vita di Harry e Meghan è molto diversa da due anni fa. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti e non è intenzionata a tornare in Inghilterra. Dopo la Megxit, la Markle ha ripreso in mano la sua carriera di attrice (con buona pace della Regina) e ha interrotto i rapporti con Kate Middleton e William.

Il Mail On Sunday però ci fa fare un salto indietro nel tempo, svelato i messaggi scritti da Harry per Thomas Markle. “Tom, sono di nuovo Harry! – si legge -. Ho davvero bisogno di parlarti. Fidati di me, Tom. Solo noi possiamo aiutarti. Io e Meg non siamo arrabbiati, vogliamo solo parlarti. Se parlerai con i tabloid te ne pentirai”.

“Ho cercato di contattarti tutto il fine settimana – dice Meghan in un messaggio -, ma non hai risposto. Sono molto preoccupata per la tua salute. Stiamo cercando di proteggerti, ma non sono sicura di poter fare molto se continui a non rispondere”. Messaggi a cui Thomas non avrebbe mai risposto, rifiutandosi di giustificare il suo comportamento. L’unico sms dell’uomo risale a poco prima delle nozze: “Non ho fatto nulla per farvi del male – svela -. Mi dispiace se il mio infarto vi ha causato problemi”.

I messaggi rimettono in discussione i rapporto fra Meghan e il padre, ma anche il legame con la stampa e la volontà di Harry di proteggere a tutti i costi la sua famiglia.