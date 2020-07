Meghan Markle, la strategia per eclissare Lady Diana dopo il matrimonio con Harry

editato in: da

Fin dal giorno del Royal Wedding che l’ha vista diventare Duchessa di Sussex, Meghan Markle avrebbe fatto di tutto per eclissare la defunta madre del marito, l’amatissima Principessa del Popolo Lady Diana.

A dirlo è la scrittrice Colin Campbell nel suo ultimo libro, volume intitolato Meghan and Harry: the Real Story. Tra le pagine di questo libro, la Campbell si sofferma chiaramente sul motivo dietro alla scelta, da parte di Meghan e Harry, di abbandonare i ruoli di membri senior della Famiglia Reale britannica.

Commentando la Megxit, la Campbell ha definito l’allontanamento della coppia dagli altri membri di The Firm come qualcosa di terribilmente triste, affermando che, a suo dire, dietro all’epocale svolta ci sarebbe una decisione dell’ex attrice di Suits.

La Campbell – che ha scritto quattro libri sulla Famiglia Reale britannica e che nel Regno Unito viene spesso chiamata in causa come Lady C – ha sottolineato come Meghan abbia provato più volte a mettere in ombra la figura di Diana.

La scrittrice di origini giamaicane ha usato parole molto dure su Harry, dicendo che, a suo dire, il secondogenito di Carlo sarebbe meno intelligente della moglie e tendente a seguirla in tutte le sue scelte, a prescindere dalla natura delle stesse.

Secondo la Campbell, se non ci fosse stata l’interprete di Rachel di Suits al suo fianco, Harry sarebbe ancora un membro senior della Famiglia Reale inglese. L’autrice ha ribadito che, sulla base del suo punto di vista, l’ambizione di Lady Markle sarebbe sempre stata quella di adombrare Diana. A detta di Lady C, però, la mamma di Archie avrebbe gravemente frainteso la situazione.

La scrittrice 70enne – la Campbell è nata a Sant’Andrea, in Giamaica, il 17 agosto 1949 – Meghan Markle sarebbe stata convinta di riuscire, sulla scia del clamore della Megxit, a diventare, una volta tornata a Los Angeles, la grande star che ha voluto sempre essere.

La Campbell ha specificato che, a suo dire, questo non succederà e che Meghan Markle farà fatica a concretizzare le sue ambizioni. Nel suo ultimo libro, Lady C ha svelato diversi dettagli sul comportamento della moglie di Harry, che ha recentemente rinnovato il suo look. Ha per esempio parlato dell’atteggiamento scortese con gli ospiti del matrimonio del migliore amico del marito.

Colin Campbell si è soffermata in particolare sulla reazione fredda e distaccata di Meghan ad alcune donne presenti al ricevimento che le hanno fatto dei complimenti.