Meghan diventa stilista, le foto inedite del backstage

L’abbiamo vista nei panni di attrice, carriera alla quale ha dovuto rinunciare in concomitanza con il fidanzamento ufficiale con il principe Harry. Ora Meghan Markle ci mostra le sue abilità nel campo della moda, trasformandosi in stilista per un’occasione davvero particolare.

La Duchessa di Sussex è da poco tornata dalle sue prime vacanze da mamma: si è concessa qualche settimana di relax con Harry e il piccolo Archie, prima ad Ibiza e poi a Nizza, ospite nella splendida villa di Elton John. Ora che è tornata alla sua vita quotidiana, Meghan si è subito tuffata in un nuovo, interessante progetto. Alcune foto inedite pubblicate tra le storie dell’account Instagram ufficiale della famiglia reale mostrano la Markle nei panni di stilista. Cosa che ha suscitato qualche perplessità, visto che utilizzando questo canale e condividendo foto non ufficiali ha infranto le regole della regina Elisabetta II.

Eppure, con il suo migliore sorriso sul volto, la Duchessa è protagonista del backstage assieme alla sua amica designer Misha Nonoo. La collezione verrà lanciata il prossimo autunno, in concomitanza con un altro importante evento: Meghan sarà infatti editor di British Vogue per un mese, per il numero di settembre. Per l’occasione, intervisterà alcune donne tra le più influenti al mondo, che finiranno in copertina. Lei ha però deciso di non comparire, lanciando quella che tutti hanno accolto come una frecciatina contro Kate Middleton: la Duchessa di Cambridge, qualche anno fa, ha infatti posato come modella per la stessa rivista.

Ma torniamo alla capsule collection che presto Meghan presenterà al mondo intero. La sua è una collaborazione con la charity Smart Works, che si occupa di aiutare donne che hanno perso il proprio impiego cercando di reinserirle nel mondo del lavoro. Per ogni abito che verrà venduto, uno ne verrà donato a queste donne che hanno bisogno di un aiuto economico. A proposito, i vestiti firmati Meghan Markle saranno disponibili nei punti vendita Marks & Spencer, John Lewis e Jigsaw. Per altri dettagli, dobbiamo invece aspettare.

Sebbene questo sia il primo tentativo pubblico come stilista, la Markle ha già una vasta esperienza nell’ambito della moda. Secondo quanto rivelato dal suo amico e make up artist Daniel Martin, sarebbe proprio lei ad occuparsi del suo abbigliamento da quando è diventata duchessa di Sussex, sin nei più piccoli dettagli. Ed è forse per questo motivo che, almeno agli inizi, le sono stati criticati alcuni piccoli errori di valutazione: da attrice a moglie di un principe, il suo è stato un cambiamento piuttosto radicale.