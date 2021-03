Meghan Markle spaventata: in arrivo nuove verità (anche da Kate)

editato in: da

Meghan Markle e la biografia non autorizzata

Mentre la Royal Family prepara una risposta contro i Sussex, Meghan Markle sarebbe spaventata da un nuovo libro-verità che potrebbe metterla in difficoltà. Secondo quanto riportato dal Sun, il giornalista investigativo Tom Bower avrebbe firmato un contatto per realizzare una biografia non autorizzata sull’ex attrice di Suits.

Bower non è un giornalista come gli altri, ma è conosciuto (e temuto) per la sua accuratezza, le numerose fonti e la capacità di scovare i segreti più nascosti dei personaggi famosi. In passato ha scritto anche la biografia del principe Carlo, svelando manie e capricci che hanno messo in imbarazzo il figlio della Regina, mostrandone un lato inedito. Per questo, come spiegano alcune fonti al Sun, Meghan Markle sarebbe molto spaventata all’idea che Bower stia indagando su di lei.

Il giornalista si sarebbe preso 12 mesi di tempo per fare ricerche e scrivere. “Lui non tira pugni, ma è terribilmente accurato nelle sue ricerche e non lascerà niente di intentato – ha raccontato un insider -. Meghan teme un libro come questo. L’autore ha lavorato spesso insieme al protagonista del libro, interagendo e dialogando. Meghan però ha già detto che non vuole partecipare”.

Nella biografia, secondo le prime indiscrezioni, ci saranno anche le testimonianze della famiglia di Meghan. Ma le rivelazioni più attese sono quelle che arrivano da Palazzo e che riguardano gli ex assistenti e coloro che hanno lavorato con lei dopo il Royal Wedding. “Lui comunque parlerà con la sua famiglia, compreso il padre Thomas, e anche con gli ex assistenti”, ha spiegato la fonte. E in tanti sono convinti che Bower riuscirà persino a portare alla luce la verità riguardo i conflitti della Markle con Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge sarebbe rimasta sconvolta dalla scelta di Meghan e Harry di parlare dello scontro avvenuto prima delle nozze, mettendola così in cattiva luce. La biografia potrebbe essere una buona occasione per prendersi una rivincita e raccontare la propria verità riguardo le tensioni con la cognata. D’altronde fonti di Palazzo descrivono un William “furioso” con i Sussex e deciso a replicare alle loro dichiarazioni, da quelle contro Kate all’accusa di razzismo verso la famiglia reale.