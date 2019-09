Meghan, la dolce sorpresa a Harry in Malawi

editato in: da

Meghan e Harry in Africa, lontani eppure sempre vicini

Meghan Markle e il principe Harry sono ancora in Sudafrica, per il loro primo tour ufficiale da quando sono diventati genitori. Con loro, c’è anche il piccolo Archie: ed è proprio per questo motivo che i due coniugi si sono dovuti separare per qualche giorno.

Mentre Harry ha proseguito il suo viaggio in Sudafrica per ottemperare ad alcuni importanti impegni istituzionali, sua moglie è rimasta a Città del Capo con il figlioletto, e tra un appuntamento e l’altro ha avuto la possibilità di dedicarsi a qualche visita strettamente personale. Come quella al memoriale di Uyinene Mrwetyan, la giovane studentessa sudafricana violentata e assassinata poco più di un mese fa. Il principe, invece, è stato dapprima in Botswana, dove ha incontrato i ragazzini di una scuola locale e assieme a loro ha piantato alcuni alberi. Poi, la tappa più importante: in Angola, Harry ha seguito le orme di sua madre, Lady Diana, nel suo impegno umanitario per liberare questi territori dalle mine che continuano a mietere vittime.

Oggi, il duca di Sussex è volato in Malawi per fare visita a una scuola locale, il Nalikule College of Education, che supporta le studentesse per permettere loro di accedere ad un percorso educativo. Meghan, da sempre impegnata nella lotta contro le discriminazioni di genere in ambito scolastico, ci teneva ad essere presente, seppur solamente in maniera virtuale. E così, questa mattina la duchessa è comparsa su un maxischermo posizionato proprio per l’occasione in una delle aule della scuola, per una videochiamata su Skype. Decine di studentesse hanno intonato per lei un breve coro, per poi lasciar spazio a Meghan che ha speso importanti parole sulla necessità di migliorare le possibilità per i giovani dei Paesi più poveri del mondo.

Una dolcissima sorpresa anche per Harry, che ha potuto rivedere sua moglie a qualche giorno di distanza dalla loro momentanea separazione per intraprendere i suoi impegni ufficiali. A breve, comunque, i due coniugi si riuniranno: il principe ha ancora due giorni da trascorrere in Malawi, per rendere omaggio ad un eroe che si è battuto contro il bracconaggio e ha perso la vita, e poi per visitare il Mauwa Health Centre. Il 1° ottobre, al termine di una lunga giornata, Harry volerà a Johannesburg dove lo aspetteranno Meghan e il piccolo Archie.