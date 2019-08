Meghan Markle, la sorpresa di Harry e Archie per il suo compleanno

editato in: da

L’ultimo compleanno di Meghan Markle è stato davvero speciale grazie soprattutto a Harry e al piccolo Archie.

La duchessa di Sussex lo scorso 4 agosto ha compiuto 38 anni, un compleanno unico visto che è il suo primo da mamma. Come ha festeggiato Meghan? Per l’occasione Harry le ha scritto un messaggio dolcissimo su Instagram, poi la coppia ha accolto alcuni amici a Frogmore Cottage per un party molto intimo, così tanto che nemmeno Kate Middleton è stata invitata e, secondo alcune fonti, non l’avrebbe presa bene.

Diatribe reali a parte, persone vicine a Meghan hanno svelato al magazine Hello che la feste è stata molto bella, soprattutto grazie al regalo dolcissimo che Harry ha deciso di fare alla moglie. La Markle, come tutti ben sanno, è stata fra gli editor di Vogue, dove ha parlato di Luminary Bakery, una pasticceria che offre lavoro a donne in condizione di povertà o che hanno vissuto episodi di violenza domestica.

Un progetto che Meghan, da vera femminista qual è, ha appoggiato fortemente. Proprio per questo motivo in occasione del suo compleanno Harry le ha regalato una torta di Luminary Bakery. Una creazione particolare realizzata appositamente (e in gran segreto) per la duchessa di Sussex.

Fonti vicine alla coppia affermano che Harry avrebbe accompagnato la torta ad un messaggio d’amore per Meghan scritto anche a nome del piccolo Archie. Un gesto che ha reso ancora più bello ed emozionante il compleanno dell’ex star di Suits.

E se Kate Middleton è tornata prima dalle vacanze ai Caraibi per prendere parte a una regata, stregando ancora una volta tutti grazie ad un paio di pantaloncini, Meghan si sta godendo un’estate all’insegna della famiglia.

La duchessa di Sussex è ancora in maternità e probabilmente la vedremo nuovamente in pubblico solamente in autunno quando presenterà insieme a Harry nuovi progetti.