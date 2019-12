Meghan Markle, il primo tenero soprannome che le è stato dato

editato in: da

Lo staff di un’associazione benefica canadese ha svelato il soprannome dato a Meghan Markle quando, ancora impegnata come attrice sul set di Suits, si è offerta volontaria per distribuire in mensa il cibo avanzato sul set.

Sull’account Twitter del St. Felix Centre di Toronto è apparso un post in cui si sottolinea che molte persone hanno bei ricordi dei momenti trascorsi con la Duchessa di Sussex che, come poco fa ricordato, ai tempi era una delle più celebri attrici televisive del mondo.

Lo staff della charity canadese, organizzazione che ha ricevuto recentemente il supporto della coppia dei Duchi di Sussex, ha dichiarato che, in quel periodo, la Markle veniva soprannominata “the lovely Meghan”.

Pochi giorni fa, tramite il loro seguitissimo account di Instagram, Harry e Meghan hanno esortato i popri follower a riflettere in merito alla condizione di chi passerà il Natale in una situazione di indigenza economica, senza una casa o per la prima volta senza una persona cara.

Il post in questione, caratterizzato dalla presenza di foto dei membri di diverse associazioni benefiche, sottolinea non a caso l’impegno di queste realtà e contiene diversi tag ai loro profili. Tra questi, c’è anche il canale Instagram ufficiale del St. Felix Centre di Toronto.

Lo staff dell’associazione, sempre tramite l’account Twitter ufficiale, ha espresso felicità per il fatto che Meghan Markle continui, nelle vesti di membro della Famiglia Reale inglese, a supportare le persone che si trovano in condizioni di difficoltà. I portavoce della charity canadese hanno inoltre espresso il desiderio di ricevere un giorno una sua visita.

Nel corso di una puntata di Good Morning America andata in onda nel mese di maggio dello scorso anno, si è parlato del volontariato di Meghan presso l’associazione benefica sopra ricordata. A quanto pare, l’allora attrice di Suits avrebbe sentito parlare della charity da un’amica.

Come già detto, l’attrice che sarebbe diventata moglie del figlio minore di Lady Diana ha donato il cibo avanzato sul set della serie che le ha regalato fama mondiale. Secondo quanto dichiarato da Brian Harris, direttore esecutivo di Suits, la oggi Duchessa di Sussex avrebbe donato pure il tacchino del giorno del Ringraziamento.

Parlando invece di Meghan e Harry ricordiamo che stanno trascorrendo una pausa di sei settimane lontani dagli impegni istituzionali. La scorsa settimana hanno iniziato a girare voci in merito a un loro possibile viaggio in Canada per via della presenza, tra le emoji del post social dedicato al giorno del Ringraziamento, di una foglia di acero, simbolo del Paese presente anche sulla bandiera nazionale.