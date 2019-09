Meghan Markle, svelato il soprannome del figlio Archie

editato in: da

Meghan Markle ed Harry sono nel pieno del loro viaggio in Africa, il primo in compagnia del piccolo Archie.

Pochi giorni fa, in occasione di un tè con l’arcivescovo e attivista sudafricano Desmond Tutu, la Markle ha rivelato (involontariamente) un dolcissimo dettaglio sul figlio. Si tratta dell’affettuoso soprannome con il quale si rivolge a lui, ossia Bubba.

La Duchessa di Sussex avrebbe utilizzato due volte il simpatico appellativo. La prima dopo aver visto il piccolo Archie, 4 mesi, sorridere a suo padre. Come rivelato dal tabloid People, Meghan avrebbe esclamato “Oh, Bubba!“ pure durante l’incontro con Desmond Tutu e sua figlia Thandeka Tutu-Gxashe dopo essersi resa conto che Archie stava sbavando.

I momenti salienti della visita dei Sussex all’arcivescovo sono stati immortalati con foto e video, contenuti ovviamente condivisi sull’account Instagram ufficiale @sussexroyal. Anche il neo 35enne Harry si è lasciato andare a manifestazioni di tenerezza nei confronti dell’amatissimo figlio. Sempre secondo le rivelazioni di People, dopo essersi accorto dell’attenzione dedicata da Archie ai complimenti da parte di Thandeka, avrebbe detto “I think he knows exactly what’s going on“.

Dal canto suo, la figlia dell’arcivescovo Tutu è apparsa a dir poco entusiasta della presenza di Archie, lasciandosi andare a momenti di ilarità davanti al piccolo e scherzando assieme a Meghan. Harry, papà tenero e orgoglioso, ha altresì rivelato che Archie continua a provare ad alzarsi da solo, mentre Meghan ha sottolineato la sua tendenza a esplorare quello che ha intorno.

Tornando un attimo al soprannome, ricordiamo che il termine Bubba negli Stati Uniti è utilizzato con il significato di “fratello” ed è molto diffuso tra gli adolescenti. In Australia e in Nuova Zelanda viene invece chiamato in causa come nomignolo affettuoso per i bambini.

Per i Royals è comunissimo il ricorso ai soprannomi. Non dimentichiamo infatti che quello del Principe George è proprio Archie! Inoltre, come rivelato da Kate stessa, il figlio maggiore ha l’abitudine di chiamare la Regina “gan gan” da quando si è trovato in difficoltà nel pronunciare la parola grandmother. Anche Meghan avrebbe un soprannome. Secondo alcuni rumors, il suocero Carlo la chiamerebbe Tungsten per via del suo carattere tenace.