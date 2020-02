Meghan Markle, Harry l’ha lasciata sola a San Valentino

editato in: da

Harry ha lasciato Meghan Markle sola il giorno di San Valentino. Questo è accaduto nonostante l’ex attrice non abbia mai nascosto il desiderio di attenzione in occasione della festa degli innamorati.

Sul suo blog di lifestyle The Tig, messo offline ai tempi del suo ingresso nella Royal Family inglese, Lady Markle ha pubblicato un post, risalente al 2015, nel quale esprime il desiderio di svegliarsi il 14 febbraio in un’atmosfera alla Robert Doisneau (l’autore della celebre foto del bacio davanti all’Hotel de Ville di Parigi).

Per la mamma del piccolo Archie il San Valentino perfetto è quello in cui il pensiero è in primo piano. Come espresso sempre sulle pagine di The Tig cinque anni fa, non importa che il regalo sia una rosa o che arrivi la colazione a letto: quello che conta, ribadiamo, è il pensiero.

Nonostante questo, nel 2019 Harry l’ha lasciata sola nella giornata dedicata agli innamorati. Se quest’anno i Sussex hanno trascorso il San Valentino assieme nella loro meravigliosa dimora sull’isola di Vancouver – nei giorni che li hanno visti avviare le procedure per il licenziamento e il ricollocamento del loro staff londinese – nel 2019 le cose sono andate in maniera diversa.

Con Meghan incinta di Archie e il giorno del matrimonio passato da neanche un anno, i Sussex hanno trascorso il giorno di San Valentino separati. Ai tempi, infatti, Harry era impegnato in un viaggio in Norvegia in qualità di Capitano dei Royal Marines.

Nel febbraio 2019, il secondogenito di Carlo e Diana venne accolto a Bardufoss, città della Norvegia settentrionale, in un igloo di fortuna decorato dai Royal Marines apposta per lui e caratterizzato dalla presenza di candele e foto del Royal Wedding di maggio 2018.

La Norvegia è un Paese molto caro a Harry al di là degli impegni istituzionali. Come rivelato dalla biografa reale Katie Nicholl nel suo libro Harry: Life, Loss and Love, il fratello di William avrebbe portato la cognata Kate a vedere l’aurora boreale.

Nonostante i rumors su un divorzio entro i prossimi cinque anni, il San Valentino solitario di Meghan nel 2019 difficilmente può essere interpretato come un segnale di crisi dato che Harry si trovava lontano per via di un impegno istituzionale.

L’ex attrice di Suits può quindi godersi in tranquillità quasi totale il nuovo capitolo della sua vita lontano dalla Corte. Il termine “quasi” è d’obbligo in quanto, settimana scorsa, sulle colonne del tabloid Express è stato citato il documentario Meghan Markle: Movies, Marriage and Motherhood.

Trasmesso su Channel 5 nel 2019, approfondisce alcuni dettagli del divorzio di Lady Markle dal suo primo marito, il produttore Trevor Engelson, sposato nel 2011 e lasciato due anni dopo. Il motivo? A detta degli sceneggiatori del documentario sarebbe tutto da ricondurre a “differenze inconciliabili”.

Diverso è il punto di vista della corrispondente reale Ashley Pierson, secondo la quale avrebbe influito tantissimo il trasferimento di Meghan in Canada – Paese dove è poi tornata con Harry e con il figlio – per girare Suits.