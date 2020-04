Meghan Markle smentisce tutti e chiama la Regina

editato in: da

Regina Elisabetta, gli auguri di Kate Middleton e della Famiglia Reale

Meghan Markle e Harry, col piccolo Archie che tra poco compirà un anno, hanno chiamato la Regina Elisabetta per gli auguri in occasione del suo 94esimo compleanno.

Dunque, i Sussex hanno smentito le malelingue che parlavano di tensioni tra la Sovrana e i nipoti, di pesanti silenzi da parte di Harry e Meghan nei confronti della Famiglia Reale e di Sua Maestà.

La Regina quindi ha potuto vedere e sentire non solo la coppia che volata definitivamente in America, ma anche il bis nipote Archie che lo scorso marzo era rimasto in Canada mentre mamma e papà erano tornati a Londra per congedarsi definitivamente dalla vita di Corte.

Per far tacere ogni tipo di pettegolezzo, Harry e Meghan hanno voluto precisare tramite il loro portavoce di aver contattato Elisabetta via chat per farle personalmente gli auguri di buon compleanno.

I Sussex hanno quindi voluto rendere pubblica la notizia della loro chiamata, dato che non hanno altri strumenti social per poter condividere col mondo quanto stanno facendo. Infatti, hanno chiuso il profilo Instagram e il sito Royal Sussex poiché non possono più sfruttare tale brand, dopo il divieto della Regina.

Mentre sia William e Kate, sia Carlo e Camilla hanno omaggiato Elisabetta condividendo sui profili social foto che la ritraevano in loro compagnia.

Harry e Lady Markle hanno poi precisato che anche il piccolo Archie è comparso in video per allietare la bis-nonna che si era molto rattristata di non aver potuto vedere il piccolo lo scorso marzo.

Dunque, come Kate Middleton e William, anche i Sussex hanno voluto almeno virtualmente far sentire il loro affetto alla augusta Sovrana che quest’anno per il suo compleanno non ha voluto festeggiamenti pubblici a causa dell’emergenza sanitaria, ma non ha potuto contare nemmeno sulle visite personali dei suoi famigliari, tutti in isolamento. Accanto a lei c’era solo suo marito, il Principe Filippo, 98 anni, che in questi giorni ha condiviso un messaggio di sostegno al Paese.

Harry e Meghan, in questa importante occasione, hanno voluto dimostrare di essere ancora legati alla Famiglia Reale, almeno rispetto alle relazioni parentali, se non per i doveri di Corte.

La loro chiamata, come riporta il magazine Hello!, arriva dopo il polverone sollevato dal loro rifiuto di parlare con certa stampa britannica. I Sussex infatti ritengono di aver subito critiche eccessivamente dure e di essere stati oggetto di commenti ingiusti e inesatti.

In ogni caso, per un giorno le polemiche sono state messe in secondo piano. Buckingham Palace non ha rilasciato a tal proposito alcun commento ufficiale. Per il genetliaco di Sua Maestà solo foto affettuoso, ringraziamenti e un video inedito di Elisabetta bambina.