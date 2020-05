Meghan Markle si riscatta: la verità sulla separazione tra William e Harry

editato in: da

Meghan Markle non sarebbe la causa delle tensioni tra William e Harry che hanno portato alla rottura definitiva dei rapporti tra i due fratelli, da sempre molto uniti.

Dunque, Lady Markle avrebbe solo un ruolo marginale o indiretto nei contrasti tra i Principi, si potrebbe dire che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo di acqua.

Almeno questo è quanto trapela da un nuovo documentario di Channel 5 in cui si sostiene che William abbia cominciato a rubare la scena a Harry già in tenera età. Gelosie e screzi quindi avrebbero origine già durante l’infanzia dei due figli di Carlo, i quali si sarebbero di nuovo avvicinati alla morte della madre, Diana, per sostenersi a vicenda di fronte al lutto.

Glynis Barber, autore di Secrets of the Royals, ha notato che il famoso Yacht Britannia sia stato il primo campo di battaglia di William e Harry per ottenere l’attenzione dei media.

Nel 1985 Harry, che aveva un anno, fece il suo debutto in pubblico durante il tour in Italia di Carlo e Diana e comparve per la prima volta a Venezia proprio sul Britannia. Già in quella occasione, William, che allora aveva 3 anni, fece di tutto per rubargli la scena, salutando con la manina dallo yacht. Mentre Diana era tutta concentrata sul figlio minore al quale parlava dolcemente, il primogenito, che probabilmente si sentiva messo da parte, cercava di attirare l’attenzione della gente.

Altri episodi simili si sono ripetuti sempre sul Britannia dove i due hanno trascorso parecchie vacanze con papà e mamma e i nonni, la Regina infatti amava molto lo yacht. Insomma, le tensioni tra William e Harry nascerebbero da una normalissima gelosia tra fratelli nei confronti dei genitori.

In altri termini, l’arrivo di Meghan avrebbe semplicemente contribuito a rompere gli equilibri di una già fragile relazione tra i figli di Diana che hanno fatto fronte comune da ragazzi per sopravvivere alla vita di Corte ma una volta presa ognuno la propria strada, i vecchi rancori e le vecchie gelosie sono riemerse.

Almeno in questo caso, Lady Markle pare proprio essere scagionata. Non avrebbe nessuna colpa se i due Principi ormai non si parlano più. Anche la Megxit sarebbe solo la conseguenza di una situazione logora e incrinata da tempo che è scoppiata con l’ingresso a Palazzo di una personalità forte come quella di Meghan.