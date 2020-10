Meghan Markle si mostra in top e pronuncia parole scomode

editato in: da

Meghan Markle, capelli lunghi e top

Meghan Markle compare nuovamente in pubblico, in modo virtuale, come ormai è consuetudine. E questa volta la moglie di Harry esce da tutti gli schemi, sia per come si mostra, sia per le sue affermazioni che sembrano contraddittorie, sia per come si rivolge alla Famiglia Reale, sia per il giro di affari che c’è dietro il suo intervento.

Meghan partecipa al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, facendo la sua comparsa dal solito angolo di casa. È quindi nel salotto, seduta sul suo morbido sofà chiaro ornato da cuscini, sulla mensola dietro si intravvedono i soliti libri, un vasetto di fiori colorati e le stampe appese al muro. Lady Markle presta il suo volto per un evento online, riservato a ospiti con invito che per parteciparvi hanno speso la fantastica cifra di 1.750 dollari. Ed ecco la prima novità rivoluzionaria: la moglie di un Principe della Famiglia Reale inglese partecipa a un evento a pagamento. Ma questo aspetto è ormai sdoganato, in fondo Harry e Meghan devono pur mantenersi da soli, dato che “si sono licenziati” dagli obblighi di Corte. Ora gli affari girano bene per la coppia, soprattutto da quando hanno siglato l’accordo milionario con Netflix. Ma procediamo.

Quello che davvero stupisce è il look con cui si presenta Meghan in video-conferenza. In quasi tutti gli eventi virtuali la Markle ha optato per outfit molto sobri, dai colori neutri, quasi sottotono, niente a che vedere coi modelli glamour e griffatissimi del periodo inglese. Ma questa volta si spinge oltre. Infatti, per un appuntamento pubblico, Meg sceglie di indossare una canotta a fantasia dalle spalline sottilissime che mette ben in mostra spalle, braccia e décolleté. Un top forse più adatto per un incontro tra amiche e in un locale nemmeno troppo elegante. Anche se non rappresenta più la Corona britannica, avrebbe potuto scegliere un look meno informale, più adatto alle circostanze. Sembra che sia stata sorpresa dalle telecamere impreparata, mentre era occupata a fare le faccende di case.

Invece, tutto è preparato nel minimo dettaglio e Lady Markle non improvvisa certo il suo discorso che ancora una volta è destinato a sollevare un polverone. Questa volta Meg ce l’ha coi social e con chi li utilizza che li paragona alle persone dipendenti da droghe. Giocando sul termine “users”, utilizzato per indicare sia gli utenti dei social sia coloro che fanno uso di droga, la moglie di Harry si lancia un difficile e quasi pericoloso paragone. Meghan vuole mettere in guardia dalla dipendenza dai social, ma la frase è risultata infelice. “C’è qualcosa di algoritmico che sta creando questa ossessione molto malsana nelle persone. Sono molto preoccupata”.

Tra l’altro, come riporta il Daily Mail, Meg prima di convolare a nozze aveva un suo profilo Instagram che teneva aggiornato costantemente con tutto quello che faceva e da cui dispensava consigli di benessere. Oltre naturalmente a condividere poi col marito la pagina Instagram Sussex Royal.

Meghan ha poi tirato una frecciatina anche alla Famiglia Reale, non poi così velata dato che in molti se ne sono accorti. Infatti, parlando proprio dell’account, si è riferita alla famiglia del marito semplicemente col termine “the institution”, l’Istituzione, un modo decisamente freddo, quasi a voler sottolineare che ogni legame ormai è stato reciso.