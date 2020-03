Meghan Markle si ispira a Diana e si vendica della Famiglia Reale

editato in: da

Per Meghan Markle e Harry, i giorni appena passati sono stati all’insegna degli ultimi impegni come membri senior della Royal Family britannica. Tra i vari appuntamenti a cui hanno presenziato è possibile citare il Commonwealth Day Service, occasione che ha visto la coppia di Sussex incontrare i Duchi di Cambridge per la prima volta dall’annuncio della Megxit.

In questa circostanza, la ex protagonista di Suits ha indossato un abito verde attillato a maniche lunghe firmato dalla stilista Emilia Wickstead. Contraddistinto da un collo alto, l’abito arrivava sotto il ginocchio, peculiarità che ha permesso a Lady Markle di indossarlo senza problemi nel corso di un servizio in Chiesa. La consorte di Harry ha scelto di abbinare questo abito a un cappellino verde con veletta.

A molti appassionati delle vicende della Famiglia Reale inglese, questo look ha ricordato tantissimo l’abito indossato da Lady Diana in occasione del Trooping the Colour del 1982 quando, incinta del Principe William, sfoggiò un vestito verde abbinato a un cappellino. La Principessa di Galles scelse di impreziosire l’outfit con un girocollo di perle e degli orecchini abbinati.

L’abito scelto da Meghan per il Commonwealth Day Service, occasione che ha fatto parlare ancora di più chi da mesi parla di rapporti tesi tra lei ed Harry e William e Kate, sembra proprio strizzare l’occhio al look della suocera, sia per i dettagli del vestito, sia per la scelta monocromatica.

Non è la prima volta che l’ex attrice omaggia l’indimenticabile Principessa del popolo. Per rendersene conto basta citare l’esempio del suo anello di fidanzamento del 2017, caratterizzato dalla presenza di diamanti della collezione personale della madre di Harry. Lui, ai tempi, disse che sua madre e Meghan sarebbero state molto amiche.

Per quanto riguarda le altre situazioni in cui la Markle ha richiamato dei look di Diana è possibile chiamare in causa il Commonwealth Day Service del 2018, circostanza che vide l’ex attrice 39enne, ai tempi incinta di Archie, indossare un abito bianco e blu realizzato da uno dei designer preferiti da Lady D.

Queste scelte possono essere viste come delle stoccate alla Famiglia Reale? Non possiamo saperlo con sicurezza. Di certo c’è che, durante la funzione presso l’Abbazia di Westminster, il look di Lady Markle non è certo passato inosservato.