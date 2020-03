Meghan Markle sfrutta il segreto di stile di Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle conquista Londra in rosso e fa infuriare Camilla e Kate Middleton

Meghan Markle è tornata in Inghilterra e ha fatto tre apparizioni favolose che segnano gli ultimi impegni di Corte. Dal primo di aprile, lei è suo marito Harry saranno cittadini privati. Ma nel frattempo il segreto del suo successo dipende tutto da Kate Middleton.

Ebbene, Lady Markle ha sfruttato il segreto di stile della sua principale rivale a Palazzo, la tanto contestata cognata Kate a cui ha rubato l’idea di omaggiare il Paese scegliendo outfit che ne richiamano la bandiera.

Così mentre la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato ben tre mise verdi durante il tour di Stato in Irlanda, Meghan ha indossato prima un abito turchese di Victoria Beckham per la sua prima apparizione nel Regno Unito dall’annuncio della Megxit, poi si è mostrata con un completo bianco con tanto di blusa low cost di Topshop, da 29 sterline, per l’incontro segreto al National Theater e infine ha scelto il rosso per l’abito a cappa creato da Safiyaa (1.225 sterline) per il Mountbatten Festival of Music. I tre look formano nel loro insieme i colori della bandiera britannica.

Dunque, Meghan ha voluto fare un omaggio a Londra e a Sua Maestà dopo gli ultimi contrasti a seguito del divieto da parte della Regina di usare il marchio Royal Sussex. Una abile strategia diplomatica per la quale si è servita del trucco di stile tipico di Kate.

Lady Middleton, infatti, non solo si è vestita di verde nella recente visita a Dublino, ma anche in Pakistan ha indossato capi i cui colori richiamavano quelli della bandiera del Paese ospitante. Una tattica quella della Duchessa di Cambridge che si è dimostrata sempre vincente e che a sua volta ha imparato dalla Regina Elisabetta la quale ha sempre cercato di stabilire un legame con lo Stato che visitava, attraverso i suoi abiti.

E ora Lady Markle pare aver assorbito la lezione di stile della Sovrana, ma ormai possiamo dire che è troppo tardi. Dal 31 marzo, ogni volta che comparirà in pubblico, lo farà a suo nome e non più per conto della Monarchia. Certo è che potrà sfruttare al meglio per sé ogni trucco diplomatico imparato alla Corte di Sua Maestà.