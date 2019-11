Meghan Markle sfida la Regina: niente Natale a Palazzo. E spuntano foto inedite

editato in: da

Meghan Markle, foto inedite e Natale lontano dalla Regina

Meghan Markle e Harry hanno deciso di non trascorrere il Natale insieme alla Regina Elisabetta e alla Famiglia Reale a Sandringham, rompendo così la tradizione decennale.

I Duchi del Sussex, stando a quanto riferiscono fonti a loro vicine riportate dal Daily Mail, hanno deciso di vivere il primo Natale del figlio Archie lontano da Corte e dalle tensioni con William e Kate Middleton che ormai sono sono state confermate dallo stesso Harry.

Pare che Meghan e consorte non abbiano ancora stabilito dove passare il 25 dicembre. Le opzioni sono fondamentalmente due: o restare a casa, a Windsor, oppure andare a Los Angeles dalla madre di lei, Doria Ragland.

In effetti, dopo le rivelazioni scottanti all’ITV, Harry e Meghan avevano annunciato di volersi prendere 6 settimane di riposo per allontanarsi dalla pressione mediatica cui erano sottoposti. Questa pausa potrebbe coincidere proprio con le vacanze natalizie. Infatti, pare che la coppia si sia giustificata con Elisabetta affermando di “aver bisogno di ricaricare le batterie” e secondo gli esperti Reali il Natale a Sandringham è molto stressante.

Certo che rifiutare il tradizionale invito della Regina potrebbe essere controproducente per la coppia che nell’ambiente conservatore di Corte già non gode di grande simpatia. Stando a indiscrezioni di Palazzo, la foto dei Duchi del Sussex sarebbe sparita dalle stanze della Sovrana e Carlo sarebbe furioso dopo le loro dichiarazioni.

Intanto, William e Kate proseguono nelle loro attività. Tra i vari impegni hanno incontrato i volontari dell’associazione Shout che era stata inaugurata lo scorso anno da loro insieme a Harry e Meghan. Proprio in coincidenza con questo evento sono state pubblicate su Twitter delle foto inedite della coppia in occasione del primo summit di Shout lo scorso novembre. A condividerle è l’autrice femminista Scarlett Curtis che ha anche rivelato che in quella occasione Harry le ha confessato che Meghan non vedeva l’ora di incontrarla.

Le immagini fin’ora rimaste inedite mostrano la Duchessa del Sussex sorridente, ultra chic con un cappotto di Stella McCartney, scelta anche per il Remembrance Day, e impegnato con Harry nel sociale.