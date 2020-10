Meghan Markle, secondo figlio in arrivo: Harry è pronto

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle e Harry sono pronti per il secondo figlio. Ci sarebbero segnali inequivocabili che presto i Sussex daranno il lieto annuncio, almeno è questo è quanto sostengono gli esperti di linguaggio del corpo.

Meghan e Harry sono diventati genitori di Archie nel 2019, il piccolo ha 18 mesi ed è il momento giusto per dargli un fratellino o una sorellina. In più, le condizioni ambientali ed economiche dei Sussex hanno raggiunto quell’equilibrio necessario per mettere in cantiere un altro bebè.

Infatti, Meg e Harry hanno trovato la loro casa dei sogni, a Montecito, un quartiere esclusivo di Los Angeles, provvista tra l’altro di un parco giochi privato. Per altro, sono vicini a Doria Ragland, la mamma della Markle, che si è specializzata con un corso professionale in baby sitting, quindi potranno contare su di lei come tata.

Anche dal punto di vista finanziario le cose si sono messe al meglio. I Sussex, dopo l’accordo milionario con Netflix, hanno avviato la loro associazione benefica, l’Archewell, e sono richiestissimi per intervenire in tv o a convegni di vario genere.

In questa situazione di relativa tranquillità dove ormai è chiaro che Harry e Meghan si sono quasi del tutto affrancati dalla Famiglia Reale e finalmente possono fare quello che vogliono – oltretutto difficilmente torneranno nell’immediato futuro in Gran Bretagna – possono pensare di mettere al mondo il secondo figlio. In fondo, fin dai tempi del loro matrimonio, hanno dichiarato di volere al massimo due bambini.

Analizzando l’ultimo intervento in video fatto dal Principe, dove finalmente compare senza Lady Markle, l’esperta in linguaggio del corpo, Judi James, sottolinea come Harry sia finalmente rilassato e tranquillo nonostante stia parlando di un argomento molto serio come il razzismo. Ha un atteggiamento incoraggiante e premuroso, si sporge persino verso le telecamere. Quando però il suo interlocutore gli rivela che ha 4 figli, il comportamento di Harry cambia, suggerendo che il Principe sia in imbarazzo di fronte a persone con famiglia numerosa.

Spiega l’esperta: “Harry pensa erroneamente che Patrick abbia due figli, ma Patrick lo informa che ne ha quattro. La risposta non verbale di Harry è quasi esplosiva. Non ha più un’espressione empatica come dire ‘Anch’io sono papà’ ma fa un’espressione di meraviglia e di stupore, quasi infantili, come se si fosse reso conto di essere davanti a un super-papà”.

La sorpresa ma anche il sorriso di Harry dimostrerebbero, per la James, che il marito di Meghan stia seriamente prendendo in considerazione di diventare di nuovo papà, è come se dicesse: “Ora sono pronto per un altro figlio“. Non solo, è pronto anche per condividere questa sua scelta con la Markle, anche di insistere, se fosse necessario, su questa seconda maternità. Non c’è nulla di scherzoso, insiste l’esperta, in Harry ma solo la manifestazione della felicità alla semplice idea di essere di nuovo padre.

Tanto basta per far salire la febbre degli scommettitori che già da mesi sostengono che Harry e Meghan presto ci stupiranno con l’annuncio della seconda gravidanza, molto più probabile della quarta dolce attesa di Kate Middleton.