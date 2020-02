Meghan Markle: seconda gravidanza e divorzio da Harry, l’amica svela (per sbaglio) il suo piano

editato in: da

Meghan Markle e Harry, foto mai viste su Instagram

Meghan Markle è di nuovo incinta? A riaccendere i gossip sulla possibile gravidanza della duchessa di Sussex è una delle sue migliori amiche: Misha Nonoo. La stilista e l’ex star di Hollywood sono molto amiche, un legame iniziato ai tempi di Suits e continuato anche quando Meghan ha sposato Harry, volando a Londra alla corte di Elisabetta.

La designer è incinta del primo figlio dal marito Mikey Heiss, sposato a Roma in una cerimonia in cui era presente anche la Markle. Nel corso di un’intervista, come riporta il Daily Mail, Misha ha affermato che, ora che aspetta un figlio, il suo rapporto con Meghan è diventato ancora più bello. Il motivo? Le due possono scambiarsi tanti consigli sulla gravidanza e stanno entrambe vivendo un momento magico della loro vita.

Le parole di Misha sono state interpretate immediatamente come una rivelazione. Da settimane infatti si parla di una possibile gravidanza dell’ex attrice di Hollywood che potrebbe presto regalare un fratellino ad Archie. Non solo: a spingere lei e Harry verso il grande passo di abbandonare la Royal Family, sarebbe stato proprio il desiderio di vivere con maggiore serenità l’arrivo del secondo figlio, senza la pressione e l’intrusione dei media.

La 38enne d’altronde non aveva mai nascosto la volontà di avere un altro bambino e a molti non era sfuggito il suo sorriso radioso e l’accenno di un pancino nel corso dell’ultima uscita pubblica. E se l’arrivo di un figlio riempie di gioia i fan della coppia, è innegabile che i sudditi inglesi sono preoccupati per Harry.

Il principe ha abbandonato tutto per seguire Meghan, ma molti sono convinti che il matrimonio non potrà resistere molto a causa di stili di vita diversi. Harry infatti ha sempre lavorato per la Regina e non è chiaro cosa farà ora, mentre la Markle sarebbe pronta a tornare in grande stile a Hollywood, fra film (avrebbe già firmato con la Disney), un presunto reality e un’intervista. Il Canada, affermano fonti vicine alla coppia, sarebbe solo una tappa intermedia prima del ritorno a Los Angeles. Tutto farebbe parte di un piano orchestrato, ormai diversi anni fa, dall’attrice, decisa a costruirsi una vita da sogno e pronta, se necessario, anche a divorziare da Harry per raggiungere i suoi scopi.