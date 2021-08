Meghan Markle sconvolta e sola dopo il gesto degli Obama

editato in: da

Meghan Markle sarebbe “sconvolta e sola” dopo il gesto di Michelle e Barack Obama che hanno scelto non solo di allontanarsi dai Sussex, ma anche di non invitarli al party di compleanno per i 60 anni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Una festa privata e super glam in cui hanno sfilato personalità del mondo dello spettacolo e della politica.

Da Tom Hanks a Beyoncé, passando per Bradley Cooper, LeBron James, Steven Spielberg e Oprah Winfrey: al compleanno di Obama c’erano davvero tutti. Tranne Meghan e Harry che non avrebbero preso bene il mancato invito. In particolare, come riporta il Sun, l’ex attrice sperava di essere la guest star dell’evento, ma le cose sono andate diversamente.

“Voleva disperatamente partecipare – ha raccontato Angela Levin, esperta reale -, ma non è stata invitata”. Fonti riferiscono che Meghan starebbe giustificando la sua assenza affermando che “non è potuta andare alla festa”, ma la verità sarebbe un’altra. “In realtà avrebbe dato qualsiasi cosa per essere la special guest del meraviglioso party – spiega il Sun -. Meghan e il principe Harry non erano nemmeno nella lista originale”.

Gli Obama – che sono stati costretti a ridurre il numero degli invitati da 800 a 475 – non avrebbero mai pensato di invitare Harry e Meghan al party. Il motivo? Come già anticipato qualche tempo fa Barack e Michelle non avrebbero gradito il comportamento dei Sussex nei confronti della Royal Family.

“Prego che tutto si risolva, non c’è niente di più importante della famiglia – aveva detto Michelle Obama qualche mese fa, commentando l’intervista della coppia a Oprah Winfrey e le accuse contro Carlo, William e Kate Middleton -. Spero proprio che quanto prima si arrivi al perdono, con chiarezza e amore”. Un modo per svelare il pensiero degli Obama, delusi dal comportamento dei Sussex nei confronti della famiglia reale.

Un bel problema per Meghan che ora sarebbe “sola e delusa”, incapace di spiegarsi il mancato invito e infastidita all’idea di essere stata lasciata fuori da un evento così importante. Un problema che si aggiunge a un’altro scandalo che, secondo i tabloid, starebbe per esplodere. Il fratello Thomas Jr infatti è stato scelto come concorrente del GF Vip e sarebbe pronto a svelare i segreti della famiglia Markle, mettendo in imbarazzo Meghan. Un situazione difficile per Meghan che avrebbe creato anche delle tensioni con Harry, reduce da un incontro a Londra con William (per inaugurare la statua di Diana) che non è andato come sperava.