Meghan Markle sconvolta dalle dichiarazioni del figlio della Regina

editato in: da

Una fonte vicina a Meghan Markle ha rivelato che la Duchessa del Sussex è rimasta sconvolta dalle recenti dichiarazioni del Principe Andrea che, intervistato durante la trasmissione BBC Newsnight, ha esternato affermazioni a dir poco pesanti.

Alla richiesta di chiarimenti in merito al suo rapporto con Virginia Roberts Giuffre – una delle vittime del finanziere Epstein, morto suicida nella sua cella in un carcere di Manhattan – il terzogenito della Regina Elisabetta ha affermato di non aver avuto alcuna relazione intima con la donna, diciassettenne ai tempi dello scandalo che sta turbando parte della Royal Family.

Dopo una settimana a dir poco catastrofica – che ha visto la Regina Elisabetta “licenziare” il figlio dagli impegni pubblici – Andrea di York ha respinto le accuse affermando di non avere avuto rapporti né con la Roberts, né con altre ragazze coinvolte nello scandalo. Ha inoltre precisato che, se così fosse stato, se ne sarebbe ricordato, in quanto fare sesso per un uomo è “un atto positivo molto difficile da dimenticare”.

Secondo quanto rivelato al Daily Telegraph da una fonte vicina alla Duchessa di Sussex, Meghan Markle è rimasta profondamente scossa da queste parole. La cosa non sorprende dato che, nel corso degli anni, la consorte del Principe Harry ed ex protagonista di Suits, femminista convinta, si è più volte esposta a favore delle donne vittime di violenza.

Tornando un attimo ai fatti incriminati ricordiamo che risalgono al 2001 e che al centro delle polemiche è finita anche una foto che vede il Principe Andrea, 59 anni, con un braccio sulla spalla della Roberts. L’autenticità del suddetto scatto è stata contestata dai sostenitori del figlio della Regina Elisabetta.

Come poco fa evidenziato, per l’ex marito di Sarah Ferguson e padre di Beatrice ed Eugenia i giorni scorsi sono stati a dir poco difficili: a seguito dell’intervista, diversi sponsor di spicco internazionale – p.e. KPMG – hanno dichiarato che non rinnoveranno il supporto finanziario a Pitch@Palace, progetto imprenditorale lanciato nel 2014 dal fratello del Principe Carlo.

Anche un’organizzazione importante come la Royal Philarmonic Orchestra ha annunciato ufficialmente la cessazione di qualsiasi rapporto con Andrea di York, tra i principali mecenati del progetto musicale. Per quel che concerne invece il punto di vista degli altri membri della Royal Family, se Meghan è rimasta scossa dalle dichiarazioni del Principe Andrea, Carlo, in visita ufficiale in Nuova Zelanda, ha ignorato alcune delle domande poste dai giornalisti sull’argomento.