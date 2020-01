Meghan Markle inarrestabile: la scelta strategica per battere Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle e Harry, foto mai viste su Instagram

Archiviate le Feste natalizie – passate come ben si sa lontano dal resto della Famiglia Reale – i Duchi di Sussex sono pronti per iniziare con ottimi auspici il 2020. Come già ricordato, si parla ormai da mesi di una prossima registrazione del loro marchio ufficiale, che comprenderebbe diversi prodotti – p.e. capi di vestiario – ma anche servizi e riviste.

Tra i programmi di Meghan e Harry c’è anche la promozione, tramite il profilo Instagram ufficiale, di account legati a progetti capaci di regalare ispirazione e positività. Si tratta di una consuetudine che portano avanti dall’aprile del 2019 quando, dopo essersi staccati dalla charity Royal Foundation istituita da Kate e William, hanno deciso di proseguire autonomamente nel campo della beneficenza e di aprire un canale social diverso rispetto a quello dei Duchi di Cambridge.

Con l’anno nuovo hanno scelto di portare una piccola modifica a quest’abitudine: l’account promosso sarà infatti uno al mese. La coppia di Sussex ha già fatto la sua scelta per gennaio. Il secondo giorno del 2020, sul profilo @sussexroyal è infatti apparso un post dedicato a @goodnews_movement, progetto giornalistico che si pone la finalità di mettere in primo piano buone notizie e atti di gentilezza in tutto il mondo.

Il contenuto appena citato è stato pubblicato il giorno successivo rispetto alla divulgazione del video riassuntivo del 2019. Per la coppia, l’anno che si è appena chiuso è stato a dir poco speciale. Il secondogenito di Diana e Meghan Markle hanno infatti accolto il figlio Archie e hanno girato il mondo assieme, toccando, durante il tour in Africa, alcune città visitate da Lady Diana negli ultimi mesi della sua vita.

Per raccontare i dodici mesi del 2019, i Duchi di Sussex hanno scelto diverse immagini, tra le quali spicca una foto di Harry sorridente che tiene in braccio il piccolo Archie con indosso un cappotto e in testa un buffo cappellino di lana.

Tornando un attimo all’account Instagram in generale è importante ricordare che è entrato nel Guinness World Record per il raggiungimento del milione di follower in un tempo a dir poco rapido (sei ore, primato battuto pochi mesi fa dall’attesissimo debutto social di jennifer Aniston). Nonostante ciò, oggi come oggi ha comunque meno follower rispetto al canale @kensingtonroyal, il profilo Instagram di Kate e William.

A questo punto non resta che attendere le future scelte di Meghan e Harry, che hanno trascorso la pausa natalizia in Canada dove, secondo alcuni rumors, si sono visti rifiutare un tavolo presso un ristorante vicino a Hort Hill Park a causa delle esigenze relative alla sicurezza.