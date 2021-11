Meghan Markle scatena gli avvocati e per la prima volta la Regina è con lei

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Meghan Markle scatena i suoi avvocati contro i media britannici e per la prima volta la Regina Elisabetta è dalla sua parte. Nel mirino della Famiglia Reale c’è un documentario della BBC che parla della frattura tra William e Harry e che il Palazzo giudica inaccettabile.

La Regina indignata per il documentario della BBC

Persino la Regina Elisabetta questa volta non è rimasta impassibile di fronte al documentario trasmesso dalla BBC in cui si ripercorrevano le tensioni tra William e Harry e la scelta di quest’ultimo insieme a Meghan Markle di lasciare i suoi incarichi a Corte.

Di solito Sua Maestà reagisce con compostezza ai continui rumors sulla Famiglia Reale, ma questa volta non ha potuto tacere e si è schierata decisamente dalla parte di Meghan e Harry.

La reazione di Carlo, William e Kate Middleton

Con una dichiarazione congiunta di Buckingham Palace, Clarence House (ossia Carlo e Camilla) e Kensington Palace (ossia Kate Middleton e William), i Reali hanno dichiarato di essere rimasti molto delusi dalla decisione della BBC di trasmettere quel documentario, basato su “affermazioni esagerate e infondate”.

Gli avvocati della Famiglia Reale erano in attesa di vedere il programma, diviso in due puntate, dove era stata confermata la presenza di Omid Scobie, il giornalista e biografo dei Sussex, soprannominato “il portavoce di Meghan”. Ma certo non si aspettavano un simile trattamento.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Palazzo non ha potuto visionare il materiale prima che andasse in onda e quanto è stato trasmesso lo ha profondamente indignato, tanto che i membri della Famiglia Reale minacciano di boicottare qualsiasi altro progetto con la BBC.

Meghan Markle, parla il suo avvocato

Nella puntata trasmessa è apparsa anche Jenny Afia, avvocato di Meghan Markle, che, intervistata, ha dichiarato che le accuse di bullismo nei confronti della Duchessa del Sussex sono false. Il legale ha fatto nel frattempo sapere che in quel filmato parlava con l’autorizzazione della sua cliente.

La Regina e Meghan Markle, la battaglia contro i media

Ironia della sorte, la Regina e Meghan si sono trovate a combattere la stessa battaglia. Entrambe puntano il dito contro gli scandali creati a tavolino dai media. Ma se Lady Markle combatte contro di essi in tribunale da quando è iniziata la sua vita accanto a Harry, è la reazione di Elisabetta a stupire. Di solito, la Sovrana non si fa coinvolgere nei pettegolezzi, ma questa volta la BBC ha oltrepassato il limite.

Nella nota congiunta di Elisabetta, Carlo e William e Kate si legge infatti: “Una stampa libera, responsabile e aperta è di vitale importanza per una sana democrazia. Tuttavia, troppo spesso affermazioni esagerate e infondate provenienti da fonti anonime vengono presentate come fatti ed è deludente quando qualcuno, inclusa la BBC, dà loro credibilità”.

Recentemente, la Famiglia Reale si è vista coinvolta in un’altra battaglia legale coi media, vincendola. Si tratta della celebre intervista a Diana che causò un grave danno alla Monarchia ma anche alla stessa Principessa. Dopo un’indagine durata anni, è emerso che la famosa intervista fu estorta a Lady D con l’inganno, dopo averle presentato dei documenti falsi che l’hanno fatta crollare.