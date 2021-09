Meghan Markle sbaglia look col cappotto e Harry fugge al pub da solo

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

Meghan Markle torna in pubblico ma qualcosa non va col suo bagaglio. Nonostante a New York il clima sia mite, lei indossa uno splendido cappotto invernale di Max Mara che abbina a una handbag di Valextra da 3.350 dollari (quasi 3mila euro, per la precisione 2.885 euro). Mentre Harry ne approfitta per passare una serata da solo al pub, come ai vecchi tempi quando era in Gran Bretagna.

Dopo la visita al Memoriale delle Torri Gemelle dove Lady Markle ha sfoggiato diamanti per 300mila euro in un colpo solo, tra cui una fede con diamanti, i Sussex hanno incontrato l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Nuovo impegno, nuovo look per Meghan.

Ancora una volta ha scelto il nero e il dolce vita, ma ha sostituito i pantaloni a palazzo con un’elegante gonna al ginocchio, ovviamente nera, che s’intona perfettamente con le décolletée di Aquazzura, un vero must have nel guardaroba di Meg. E poi ha sfoggiato una nuova borsa super lusso di Valextra che vale quasi 3mila euro.

Un dettaglio del suo outfit ha però colpito. Lady Markle infatti indossa sopra il maglione un cappotto invernale, color cammello, di Max Mara. Un capo spalla ineccepibile e molto raffinato che le sta benissimo. C’è solo una cosa che non va: è decisamente fuori stagione per il clima settembrino della Grande Mela.

Forse abituata alle temperature californiane, Meg temeva di avere freddo. Oppure New York le ha ricordato i tempi londinesi e il cielo grigio. Sta di fatto che chi si è occupato dei suoi bagagli, non ha tenuto conto delle previsioni atmosferiche.

Meghan non sembra però provata dall’abbigliamento troppo pesante e sorride ai fotografi, tenendosi al suo fianco Harry. Il Principe però a un certo punto pare abbia preteso di avere qualche ora libera per sé. E così ha abbandonato la tenera mogliettina per trascorrere parte della serata al pub, almeno così mostrano le foto rubate.

Harry è arrivato intorno alle 17.30 al Upper East Side Bemelmans Bar, all’interno del Carlyle Hotel. Si è seduto in un angolo appartato, è stato visto chiacchierare animatamente in quello che sembrava essere un incontro di lavoro, mentre la sua scorta si è premurata di fargli da scudo da occhi indiscreti, invitando una coppia a non scattare foto.

Non si sa chi siano le persone che Harry ha incontrato al bar, con loro comunque ha sorseggiato un bicchiere di vino. Nemmeno è chiaro dove fosse Meghan in quel momento.