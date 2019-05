Meghan Markle, il Royal Baby potrebbe avere un nome italiano grazie a Lady Diana

editato in: da

Come si chiamerà il figlio di Meghan Markle ed Harry? Mentre i fan attendono l’annuncio della nascita del Royal Baby, il mistero si infittisce e spunta un nome italiano, omaggio a Lady Diana.

Il secondogenito di Lady D è molto legato al ricordo della madre e più di una volta ha voluto omaggiarla con piccoli pensieri, rendendola partecipe dei momenti importanti della sua vita. La Principessa era presente a modo suo alle nozze con Meghan (grazie ad un anello, allo stemma e ad una sedia vuota) e potrebbe esserci anche alla nascita di Baby Sussex.

Il motivo? Secondo alcune fonti di People, Harry e Meghan avrebbero deciso di chiamare il loro primogenito con un nome molto amato da Diana: Allegra. Chi conosceva bene la moglie di Carlo infatti sa che sognava una figlia femmina e che avrebbe voluto darle questo nome. Se davvero, come ha svelato Serena Williams, la Markle darà alla luce una bambina, potrebbe chiamarsi proprio così per rispettare il volere della suocera.

Gli altri nomi in lizza sono Grace e ovviamente Diana o Elizabeth, in onore della madre e della nonna del Principe Harry. E se fosse un maschio? I bookmaker britannici non hanno dubbi. In questo caso potrebbe chiamarsi Arthur, rispettando la tradizione della Royal Family, oppure Albert, il nome più popolare fra i maschi della famiglia reale.

Nel frattempo a Frogmore Cottage tutto tace, anche se il via vai continua e fa pensare che Meghan sia già in travaglio o – ipotesi più plausibile – abbia partorito. Negli ultimi giorni infatti lei ed Harry hanno ricevuto numerose visite, piuttosto sospette. A raggiungere la nuova residenza dei duchi di Sussex sarebbero state non solo alcune coppie di amici, ma addirittura la Regina in persona.

Segno che qualcosa sta accadendo fra le mura della lussuosa tenuta e che il Royal Baby potrebbe essere già nato. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Meghan e Harry, nella speranza che scopriremo il nome del bambino immediatamente e non dopo diverse settimane come è accaduto – secondo tradizione – per i figli di Kate Middleton e William.