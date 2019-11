Meghan rompe gli schemi: cucina il tacchino per il Ringraziamento con mamma e Harry

editato in: da

Meghan Markle cuoca provetta: da sempre attenta all’alimentazione, questa volta avrebbe deciso di fare uno strappo alla regola e cimentarsi nella preparazione del classico tacchino ripieno per celebrare il giorno del Ringraziamento. Per l’occasione, avrebbe indossato il grembiule e preparato con le proprie mani il celebre piatto della tradizione per il principe Harry e per mamma Doria.

Da tempo si aspettava questo giorno, per capire quali fossero le intenzioni della Royal Family. Meghan e Harry si sono infatti presi sei settimane di pausa dagli impegni reali per trascorrere del tempo insieme al loro bambino, senza alcun dovere imposto dall’alto. E da quando si è saputo di questa notizia, i rumors non hanno fatto altro che parlare della loro possibile partenza per Los Angeles, dove vive la mamma della Markle. Che i Duchi di Sussex abbiano effettivamente deciso di trascorrere il Thanksgiving negli Stati Uniti, come in molti vociferano?

Altre fonti, invece, rivelano che la coppia sarebbe rimasta a Londra, dove Meghan avrebbe programmato di fare volontariato presso un rifugio per senzatetto nei pressi della loro abitazione a Windsor. Piuttosto, sarebbe stata Doria Ragland a volare in Inghilterra, per trascorrere questo giorno così importante con la figlia e il nipotino Archie. In ogni caso, c’è un dettaglio che accomunerebbe entrambe le versioni: pare infatti che la Duchessa di Sussex abbia deciso di rinunciare al suo staff in cucina per preparare in prima persona il tacchino da servire a tavola per l’occasione.

Una scelta che sorprende, perché ancora una volta Meghan sembrerebbe pronta a rompere gli schemi, da sempre rigidamente rispettati a corte. Ma in realtà è anche una scelta che avremmo potuto prevedere, visto che la Duchessa è una bravissima cuoca e ama stare in cucina. Addirittura, sembra che per l’evento abbia rispolverato la sua ricetta segreta. Tuttavia, non c’è ancora nulla di certo su come lei e Harry stiano trascorrendo questo Thanksgiving.

Che sia a Los Angeles o al Frogmore Cottage, la coppia reale non ha però dimenticato di augurare un buon giorno del Ringraziamento ai follower di Instagram, con un post che ha suscitato alcune perplessità. Non per il messaggio di auguri né per la foto in sé, bensì perché in didascalia i coniugi hanno inserito una foglia d’acero, simbolo del Canada. Meghan ha vissuto diversi anni a Toronto… che questo sia dunque un indizio sul vero luogo in cui lei e Harry si trovano al momento?

I dubbi continuano a diffondersi a macchia d’olio sul web. L’unica cosa certa è che quest’anno il Natale i Duchi di Sussex lo festeggeranno lontani da casa. Come da comunicato ufficiale, voleranno in California per trascorrerlo con Doria, rifiutando l’invito a passarlo come da tradizione a Sandringham con la Regina Elisabetta II. Cosa faranno invece Kate Middleton e William? Loro hanno già confermato la loro presenza alla consueta festa in famiglia.

Secondo alcuni, questa “fuga” di Harry e Meghan sarebbe dovuta proprio alle tensioni esistenti tra le due coppie reali. Ma è più probabile che la Markle abbia solo voglia di passare le feste con sua madre, nell’ambiente in cui è cresciuta. D’altronde, anche Kate e William hanno trascorso alcune volte il Natale in casa Middleton.