Meghan Markle rompe il patto con la Regina: tutta la verità su Kate Middleton

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Meghan Markle si conferma la ribelle della Royal Family e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta a rompere il patto con la Regina, rilasciando una lunga intervista televisiva in cui parlerà, fra l’altro anche dei rapporti con Kate Middleton. A svelarlo è il Daily Mail che è riuscito a intercettare Ellen DeGeneres, conduttrice americana e star del suo show, che avrebbe confermato un incontro con la moglie di Harry di fronte alle telecamere.

Da tempo si parlava di una possibile intervista di Meghan Markle in tv. Un tema affrontato anche durante il vertice a Sandringham e su cui la Regina si sarebbe dimostrata inamovibile. La Corona infatti vuole proteggere a ogni costo la privacy della famiglia reale, a partire dallo scontro fra Kate e Meghan di cui si è parlato molto.

Nel corso del summit, Meghan e Harry avrebbero garantito di non lasciare interviste, ma la Markle avrebbe già cambiato idea. Lei e Ellen sono amiche da diversi anni e si sono incontrate per la prima volta in un canile dove l’ex star di Suits ha adottato il suo amato cane. Con il tempo il legame è cresciuto, tanto che la conduttrice aveva raggiunto Frogmore Cottage dopo la nascita di Archie, per conoscere il primogenito dei duchi di Sussex e complimentarsi con loro.

Indecisa fra Oprah Winfrey, grande amica di sua madre Dora, e Ellen DeGeneres, alla fine Meghan avrebbe optato per quest’ultima. L’intervista, come rivela il Daily Mail, avverrà molto presto, non appena la star di Hollywood e il secondogenito di Lady Diana avranno sistemato alcune questioni.

Gli argomenti toccati potrebbero essere molto sensibili. Non solo il legame con la Regina Elisabetta II e l’insofferenza per le rigide regole di Corte, ma anche la distanza fra Harry e William e soprattutto le liti con Kate Middleton. Fonti di Palazzo riferiscono che le due cognate non si parlerebbero da mesi e che Catherine non avrebbe contattato Meghan dopo lo scandalo della Megxit perché ancora troppo furiosa e delusa.