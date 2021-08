Meghan Markle, le rivelazioni del fratello Thomas al GF Vip: “Avvertii Harry”

editato in: da

Le rivelazioni di Thomas Jr, fratello di Meghan Markle, al GF Vip, fanno tremare la moglie di Harry. 55 anni e un rapporto difficile con la famosissima sorella, nel trailer dello show Thomas ha parlato di Meghan, attaccandola duramente e svelando nuovi retroscena sul rapporto con la Royal Family.

In una clip diffusa da Channel Seven e che anticipa l’ingresso dell’uomo nella Casa del GF Vip, Thomas Jr racconta: “È una superficiale”. Non solo: spiega che avrebbe messo in guardia Harry, più volte, riguardo la pericolosità della sorella prima del Royal Wedding celebrato nel 2018: “Gli ho detto: “Penso che lei ti rovinerà la vita”. Meghan non è la donna giusta. Stava recitando la parte di una principessa come un’attrice al di sotto della media di Hollywood”.

Meghan e Thomas Jr non si parlano da circa dieci anni. L’uomo, di professione serramentista, vive in Oregon e in passato ha avuto diversi problemi con la giustizia. All’epoca delle nozze fra Harry e Meghan, Thomas, così come la sorellastra Samantha, non venne invitato al matrimonio. Anche il padre dell’ex attrice non fu presente alla cerimonia dopo lo scandalo causato da alcune foto vendute ai tabloid. Ad oggi l’unica persona della sua famiglia d’origine con cui Meghan continua a intrattenere rapporti è la madre Doria.

I fratelli non hanno mai incontrato Harry, nè i figli della coppia: Archie e Lilibet Diana. Nonostante ciò una fonte ha svelato al Daily Mail quanto i Sussex siano preoccupati per via della partecipazione di Thomas Jr al GF Vip. “I duchi sono preoccupati per eventuali imbarazzanti rivelazioni”, ha confidato un insider. Nemmeno la Regina dormirebbe sogni tranquilli perché le parole dell’uomo, di riflesso, potrebbero mettere in imbarazzo tutta la Royal Family.

La famiglia reale d’altronde sta cercando di uscire, con difficoltà, da un momento piuttosto difficile, segnato dalla morte del principe Filippo, amatissimo marito di Elisabetta II, e dalle tensioni fra Harry e William. Nemmeno l’inaugurazione della statua di Lady Diana è bastata a riavvicinare i fratelli che non sono mai stati così distanti. Mentre la Sovrana avrebbe chiesto l’aiuto della fedelissima Kate Middleton per riportare la pace in famiglia.