Meghan Markle, le rivelazioni del biografo di Diana che smascherano Harry

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

Nonostante il tempo trascorso dall’intervista resa da Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, continuano a emergere alcuni particolari che riguardano i mesi passati dalla Duchessa a corte. E no, non è tutto come sembra. Secondo il biografo di Diana, Andrew Morton, il rapporto con la Corona dell’attrice americana non sarebbero stati proprio come hanno raccontato al mondo.

Secondo quanto ha riportato il Daily Mail, Meghan avrebbe ricevuto tutte le attenzioni necessarie per vivere bene a corte. Morton ha così ribaltato le dichiarazioni della coppia a Oprah, nella quale si è parlato del totale abbandono della Markle da parte della famiglia reale. Sembrerebbe, inoltre, che la Corona avesse messo insieme una squadra per monitorare i social e segnalare tutti gli account sospetti e contenenti offese indirizzate alla Duchessa.

In occasione di Meghan: A Hollywood Princess, Morton ha raccontato: “Lungi dall’abbandonare Meghan, il Palazzo aveva una squadra che ha trascorso centinaia di ore a monitorare gli account dei social media e alcune minacce violente sono state segnalate alla polizia. Harry è stato il ‘motore principale’ nelle relazioni inasprite tra i Sussex e la famiglia reale, ma è stata Meghan a prendersi la colpa”.

Sarebbero stati anche i rapporti con Kate e William a determinare la frattura definitiva con la famiglia, che starebbe però cercando di ricucire il legame con Londra e provare a capire i motivi di Harry, che però non si è mai mostrato intenzionato a tornare sui suoi passi e rientrare sul suolo britannico, abbandonato per una nuova vita con la sua famiglia.

Tuttavia, mentre Harry e Meghan hanno fatto la loro prima apparizione al Global Citizen, Londra si sta preparando all’incontro tra i due fratelli che potrebbe avvenire a dicembre 2021. L’occasione sarebbe ancora legata alla memoria della madre Diana, dopo l’inaugurazione della statua in suo onore che hanno rivelato a luglio.

Il desiderio di Kate sarebbe invece quello di riunire definitivamente la famiglia, per poter stare vicina anche ad Archie e Lilibet che non ha potuto godersi come zia. La Duchessa di Cambridge è sempre stata una presenza costante nella vita dei suoi nipoti, figli della sorella Pippa, esperienza che vorrebbe ripetere con i figli di Harry.